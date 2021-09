L'Associació de Veïns Hospital Roca de Viladecans defensarà l'ús del seu local "amb ungles i dents"

Els veïns de l'Associació de veïns Hospital Roca de Viladecans van organitzar aquesta setmana unes guàrdies per protegir el local que fan servir per a les seves reunions i de què l'Ajuntament de la localitat els vol fer fora.





Adolfo Corbacho, President de l'Associació, explica a Vilapress que fa un temps es va produir "un sinistre" que va deixar en mal estat la planta baixa del local. Un "escapament d'aigua" el va afectar de tal manera que van haver de passar a usar solament la planta superior. Però des de l'Ajuntament els van notificar que l'estat del local "no s'ajustava a les normes" i havia de "reformar-se" al complet.





Local de l'AAVV Hospital Roca / @AVVHRoca





Corbacho va mantenir una reunió amb l'alcalde de Viladecans, Carlos Ruiz, i altres membres del consistori per arribar a un acord. Després de mantenir una conversa amb ells, van decidir que els veïns "ocuparien el primer pis del local perquè des de l'Ajuntament reformessin la planta baixa". Després ho farien al revés, de manera que passarien "a la planta baixa perquè reformessin al primer pis" si consideraven que era necessari.





Abans de res, això sí, l'Ajuntament de Viladecans havia d'enviar-los un projecte perquè veiessin de quines reformes es tractava. Però lluny de rebre-ho, el que els va arribar va ser una ordre perquè abandonessin el local perquè no complien amb les normes de seguretat.





ELS VEÏNS ES NEGUEN A ABANDONAR EL SEU LOCAL







Els veïns van aconseguir aquest local fa quaranta anys, explica Corbacho a Vilapress, quan la seva "situació econòmica era precària". Per aquesta raó, l'Ajuntament es va fer càrrec d'ell a través d'una cessió, encara que Corbacho assegura que "mai es va escripturar, tot i que el consistori tingués l'obligació de fer-ho".





L'Associació Hospital Roca de Viladecans assegura que el que ells reivindiquen "és poder seguir fent ús d'un local que no consideren que es trobi en tan mal estat com diu l'Ajuntament viladecanenc".





Per aquesta raó, i davant l'imminent desallotjament que s'anava a produir, una cinquantena de persones van organitzar guàrdies des d'aquest dilluns per evitar-ho. Uns deu veïns cada hora van defensar el seu local i van reivindicar "l'ús de la propietat". La Federació de Veïns de Viladecans també els ha donat suport, però "des dels partits polítics locals", diu, "no han rebut resposta malgrat que els han exposat el cas".





Corbacho, a més, afirma que des de l'Ajuntament es troben fora de termini per poder fer-los fora perquè tenien un mes per respondre'ls, però es va produir un "silenci administratiu", per la qual cosa el seu ordre ha prescrit. Però en cas que des del consistori vulguin seguir endavant, el president de l'associació Hospital Roca comunica que ells defensaran la qual creuen casa seva "amb ungles i dents".





El primer que faran "serà denunciar". Després "posaran banderoles per tot el poble" i faran "totes les accions reivindicatives necessàries per -valgui la redundància- reivindicar l'ús del local".





Assegura que "l'Associació de Veïns té la propietat moral" perquè porten allà gairebé 40 anys. D'altra banda, explica Corbacho que l'Ajuntament els va dir "que no els volien moure d'allà sinó reformar", cosa que sí estan disposats a fer, i per tant no mereixen haver d'abandonar el local.





Seguirem informant ..