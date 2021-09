BNEW City apropa la cultura, gastronomia i disseny de Barcelona a tot el món

La segona edició de BNEW - Barcelona New Economy Week, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i que tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre a Barcelona, aposta per doblar els verticals i afegir-ne un dedicat a la ciutat comtal. Així, l'esdeveniment incorpora les temàtiques de Sostenibilitat, Ciència, Mobilitat, Talent i Ciutat, a les ja existents el 2020: Logística, Real Estate, E-commerce, Indústria Digital i Zones Econòmiques. L'esdeveniment, que busca consolidar-se com la trobada multisectorial de referència sobre la nova economia, vol posar en valor la cultura, la gastronomia i la tradició de disseny de Barcelona, apropant-la als prop de 11.000 inscrits de tot el món que espera tenir BNEW.





El plató principal estarà situat al mercat de la Boqueria on tindran lloc els showcookings de xefs com Albert Raurich, Joroni Castell, Paolo Casagrande i Raül Balam . Així mateix, també es duran a terme sessions amb tradicionals comerciants del mercat per donar una visió holística a la gastronomia de Barcelona.





MÚSICA I CREATIVITAT COM A REFERENTS DE BARCELONA





En aquesta línia, a Estació de França es duran a terme tasts de pernil a càrrec d'Enrique Tomás i tasts d'oli de les Oliveres Millenàries del Territori Sénia perquè els assistents presencials de BNEW puguin degustar dos dels productes més valorats de l’alimentació mediterrània.







D'altra banda, BNEW City compta amb una important aposta musical amb la retransmissió de concerts de 40 minuts de Jo Jet i Maria Ribot, Clara Gispert, Alaia i Maria La Blanco, així com espectacles en directe a Estació de França a càrrec de DJ Gerard Miles. També a l'estació hi haurà un caricaturista i dos dibuixants de còmics d'ELISAVA, l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona.





Finalment, per posar en valor la innovació creativa d'empreses establertes a la ciutat comtal, des del canal es donarà visibilitat al projecte The Others, un estudi multidisciplinari de producció creativa, a l'estudi creatiu Morillas, a Everis-NTT Data Company, a Ànima, agència internacional de disseny de producte, i a Fern Dear Design, especialitzats en eco disseny.