Alemanya a l'hora 0: les eleccions generals de 2021

Dos episodis rellevants en el transcurs d'aquest 2021 han capturat l'atenció de l'opinió pública alemanya principalment, però també en l'opinió pública internacional.





La Canceller





El primer, és el comiat de la Canceller Angela Merkel de l'escena política nacional que ha representat a la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i la Unió Social Cristiana (CSU) en el govern dels últims 16 anys amb quatre reeleccions electorals reeixides. Han estat anys d'enorme significació per a la societat alemanya on els seus destins en política interna han estat dirigits per aquesta Canceller molt satisfactòriament segons els més diversos analistes de la plaça.





Angela Merkel @ep





També, la Canceller Merkel ha demostrat la seva tremp en el maneig de la política exterior convertint-se en una de les figures més rellevants en l'escenari polític internacional. En aquest sentit, estem davant d'una Canceller que va saber estabilitzar econòmica i socialment la nació, els seus manejos de crisi i lideratge polític tant interna com internacionalment va ser molt reeixit. Pel internacional, ningú s'oblidarà de quan al costat de caps i líders polítics de les potències mundials va enfrontar d'igual a igual a president D. Trump a la Cimera G7, al juny de 2018.





Les eleccions generals





El segon àmbit d'interès que capta l'interès de la ciutadania alemanya són les eleccions generals que es desenvoluparan aquest diumenge 26 de setembre 2021.





Alemanya, la primera potència econòmica i motor de la Unió Europea i la quarta a nivell mundial, després dels EUA, Xina, i Japó amb una població de 82 milions i fracció i 61 i mig milions de habilitats per sufragar està convocada a triar entre els partits amb més intenció de vots en aquestes eleccions generals. La gran decisió estarà entre els partits més tradicionals de l'espectre polític alemany, la CDU-CSU, nucli conservador cristià, el Partit Social Demòcrata (SPD) i el partit ecologista, Els Verds. Els altres partits minoritaris, com Els Liberals (FPD), l'Alternativa per a Alemanya (AFD), partit ultranacionalista de dreta radical i el partit de l'Esquerra (Die Linke) estaran amb una votació que no han de sobrepassar el 11% o 12%.





Interessant d'assenyalar, el que semblava -en el primer trimestre d'aquest any- que aquesta elecció seria una simple rutina i, que reflectia resultats anteriors, val a dir que els partits que donen suport a la Canceller Merkel s'imposaria amb molta facilitat, tot i no sent Merkel la candidata, ha resultat no ser així. No s'esperaven grans novetats per a l'elecció d'aquest 26 de setembre, però, l'ambient polític preelectoral lentament va començar a canviar i, d'això s'han adonat els nombrosos sondejos d'opinió que setmana a setmana s'han realitzat.





Els canvis d'ànim dels ciutadans i ciutadanes alemanys en aquesta elecció





Llavors, va succeir que doni resultats electorals predictibles per Aquest 26 de setembre va passar a ser una elecció impredictible a causa que els actors polítics partidaris i els principals candidat @ s dels partits amb opció a succeir a Merkel van començar a ser escrutats de manera diferent al que tradicional per la població alemanya. D'aquesta manera, els que obtenien al juny una aprovació elevada van començar lentament a baixar i, aquells que se situaven molt baix van iniciar un lent i permanent ascens. Això és el que ens lliuren els resultats de les enquestes d'intenció de vot.





Anem per part i observem que ens assenyalen els sondejos: la CDU-CSU, amb el seu candidat Armin Laschet, ministre president de l'Estat Federat Renània de Nord-Westfàlia, va ser membre de Parlament Alemany i de l'Eurocambra. A principis d'any la seva coalició marcava de mitjana el 34,5% (enquesta 1-15 de febrer), avui se situa en el 20,5% (enquesta 10-13 de setembre 2021).





L'SPD, amb el seu candidat Olaf Scholz, exdiputat federal, va ser Ministre de l'Treball i Afers Socials sota el segon període de la Canceller Merkel, Alcalde d'Hamburg (2011-2017) i vicecanceller de l'actual Gran Coalició i ministre d'Hisenda. En l'enquesta de l'10-13 de setembre, l'SPD se situava en el 16,6%, avui arriba al 26%.





Els Verds, amb la seva candidata Annalena Baerbock, colíder dels Verds des de fa 10 anys i actual diputada federal des del 2013 en l'enquesta esmentada de febrer, els Verds obtenien el 18,6% de la intenció de vots. En l'enquesta última de setembre, els verds arriben a un 15%.





Com a punt de referència de l'última elecció general a Alemanya (setembre-2017), els resultats dels partits principals van ser els següents: CDU-CSU va aconseguir un 32,9%; l'SPD un 20,5% un dels resultats més baixos després de la II Guerra Mundial i; Els Verds van aconseguir el 8,9%.





Breu epíleg





En les eleccions federals de principis d'aquest any, tant en Baden-Württemberg com a Renània Palatinat els resultats per a la CDU-CSU no van ser per a res auspicis més aviat desastrosos. L'any electoral per als conservadors va arrencar deficientment. El candidat Laschet, després de la seva nominació no aconsegueix encantar a l'opinió pública alemanya. Més encara és fortament castigat en les enquestes quan es realitzen actes de solidaritat amb les víctimes de les inundacions de juliol passat, precisament en el seu Estat Federat en on l'hi veu al costat d'altres assistents rient en moments en què el president de la Nació pronunciava el seu discurs. Tampoc, Laschet ha estat convincent en els tres debats televisius.





La candidata del partit dels Verds, Baerbock que en un moment i, gràcies als bons resultats electorals d'aquest partit ecologista en diversos Estats Federals el 2020 i inicis d'aquest any havia repuntat molt favorablement, per omissions en relació al seu currículum vitae al semblar molt voluminós i una tesi doctoral amb certa olor a plagi, així com assessories no declarades, va baixar ostensiblement en les enquestes.





Olaf Scholz, quan assumeix el paper de ser el candidat del SPD seu partit se situava en el 15% aproximadament i, no es creia que es podia remuntar aquesta històrica caiguda de el partit més longeu de la política alemanya. Scholz a l'interior del SPD representa l'ala de la dreta moderada i, en les eleccions per dirigir el SPD el 2020 va ser àmpliament derrotat pels representants de l'esquerra socialdemòcrata. No obstant això, Scholz amb una campanya intel·ligent basada en els seus atributs com vice Canceller i especialment com a Ministre d'Hisenda de govern de Merkel i evitant caure en errors no forçats ha aconseguit pujar sorprenentment les expectatives de la socialdemocràcia per a aquestes eleccions generals.





Tenint en compte el que assenyala, s'observa que aquesta elecció 2021 s'ha tornat molt competitiva i, oberta en els seus possibles resultats. Finalment, és extremadament interessant l'estat d'ànim preelectoral expressat pels alemanys en les més diverses enquestes d'opinió. Caldrà esperar aquest diumenge 26 de setembre per veure si les enquestes i els sondejos d'opinió van tenir a l'altura del que assenyala.