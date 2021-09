​Mercadona aposta per la recepta tradicional per preparar el seu pop cuit

@Mercadona





Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, renova la manera de preparar el seu pop cuit segons la recepta tradicional i l'elabora amb aigua, sal i sense additius.





Eloísa Bas, especialista en Plats de Peix de Mercadona, explica la importància de conèixer de primera mà com preparen aquest producte els pulpeiros, "i és per això que em vaig desplaçar al bressol del pop, localitzat a O Carballiño (Ourense), per aprendre-ho tot d’aquest producte. A això, s’hi suma la importància de les sessions de coinnovació fetes amb els clients, ja que, gràcies a ells, vam aprendre quins atributs eren els que esperaven trobar en el pop cuit, com ara la 'mossegada' -que fos tendre, però sense ser tou-".





A més, l'especialista destaca que la varietat actual de formats a la venda -un quilo, mig quilo i potes de pop sense cap- també és fruit d’escoltar els clients: "D’ells vam aprendre que de vegades només busquen preparar un aperitiu i no en necessiten molta quantitat". Aquestes opcions se serveixen en safates de plàstic 100 % reciclable i elaborades amb un 85 % de material reciclat.





Aquest producte l’elabora el proveïdor Totaler Profand, especialista de pop amb seu a Vigo i líder mundial en cefalòpodes i en productes de peix en safata d'atmosfera protectora. A més, és un dels principals operadors del sector pesquer en l’àmbit mundial, per a la qual cosa disposa d'una flota pròpia de 22 vaixells i 12 plantes industrials amb més de 2.500 empleats.





El compromís de Mercadona amb el sector és ferm. Per això, es treballa per apropar i fomentar el consum de productes de la pesca al consumidor, com a font d'aliments sans, segurs i de qualitat.





Qualitat total al millor preu

El 1993 Mercadona va posar en marxa l'estratègia SPB (Sempre Preus Baixos), després d'observar i constatar que els productes que més es venien eren els que tenien una qualitat total al millor preu, sempre per aquest ordre, i no canviaven de cost constantment. Durant tots aquests anys, no ha deixat d'apostar per la qualitat, que és un dels reptes principals als quals s'enfronten diàriament tots els departaments de la cadena i l’impuls de la qual representa una oportunitat clara per poder seguir oferint a "El Cap” (client) productes, un a un, diferencials.





Tot això es du a terme a través d'una estratègia que fomenta el consum conscient i crític, que es guia per criteris socials i mediambientals, i que persegueix un objectiu clar: garantir un consum de productes de la màxima qualitat amb el menor impacte possible.