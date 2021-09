21 persones han mort ofegades a les platges catalanes aquest estiu, 3 menys que el 2020

Protecció Civil de la Generalitat ha comptabilitzat 21 morts per ofegament a les platges catalanes entre el 15 de juny i el 15 de setembre; la majoria han estat homes de nacionalitat espanyola i de més de 70 anys i la xifra suposa tres menys que l'estiu anterior, encara que està "dins de la mitjana habitual".





En un comunicat aquest dimecres, han concretat que l'any passat van morir 24 persones a les platges catalanes, i que l'any en què hi va haver més ofegaments va ser l'estiu de 2019 amb 29, seguit de 2012 amb 25.





Pel que fa al perfil de les víctimes d'aquest any, han explicat que la majoria han estat homes --17 de 21--, un 52% tenien més de 70 anys --11--, un 24% entre 60 i 70 -5 - i un altre 24% entre 18 i 60 --5--, i que nou de les persones que han mort eren de nacionalitat estrangera i 12 de nacionalitat espanyola.





SERVEI DE VIGILÀNCIA ACTIU





Han destacat que un 52,3% de les víctimes han mort mentre estava actiu el servei de vigilància i amb bandera verda --11--, el que s'anomena 'ofegaments silenciosos', ja que són persones que "es desmaien en l'aigua tot i que les condicions per banyar-se siguin favorables i són molt difícils de detectar ".





També hi ha hagut tres víctimes mortals en dies que havia vigilància, però la bandera era groga, i set de les víctimes han mort quan no hi havia servei de vigilància o el servei "encara no havia començat o ja havia finalitzat".





Han detallat que juliol ha estat el mes on hi ha hagut més ofegaments mortals --8--, mentre que tres han estat el juny, cinc a l'agost i cinc en setembre.





Respecte a la zona, un 42% han mort a les platges de la Costa Brava --9--, un 28,5% a la Costa Daurada --6--, i han determinat que des del 15 de juny fins al 15 de setembre han onejat un total de 5.980 banderes verdes, 1.056 grogues i 96 vermelles.