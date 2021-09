Sorprenen a un home a l'intentar vacunar-se per sisena vegada contra el Covid-19

El negacionisme de les vacunes contra el Covid-19 és un greu perill per a la salut pública ja que impedeix arribar al llindar necessari de població immunitzada per impedir que es propagui el virus. No obstant això, el Covid ha portat també altres deliris i pors a la població, com la por a contagiar-se i morir que, encara que sigui real, en alguns casos es pot tornar excessiu.





Vacuna Covid-19 - Recurs EP





Aquest és el cas d'un home del Brasil, que va ser sorprès per les autoritats sanitàries a l'intentar posar-se la sisena dosi de la vacuna contra la Covid-19 en tan sols deu dies, segons informa Herald a través de diversos mitjans brasilers.





L'home investigat ha rebut almenys cinc dosis de tres vacunes diferents, i no es descarta que hagi rebut més sense que hagi estat descobert pels sanitaris. De moment, els mitjans han pogut confirmar que va rebre la primera dosi de Pfizer el 9 de juliol. A més, entre la primera i segona dosi de Pfizer es va injectar, el 5 de juny, una segona dosi d'AstraZeneca - se sap que va rebre una primera, encara que els mitjans no confirmen on-. Finalment, es va injectar una altra dosi de la vacuna de CoronaVac.





Aquesta notícia ha estat especialment polèmica en un país que pateix un important dèficit de vacunes i que té una de les taxes de contagi més altes, de manera que hi ha una llarga llista d'espera per rebre la primera dosi. Es desconeix què tàctica ha utilitzat aquest home per enganyar el sistema sanitari brasiler.