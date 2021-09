Colau concedeix a la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona una subvenció de prop d'1ME

L'Ajuntament de Barcelona, segons ha pogut saber Catalunyapress, ha concedit una subvenció directa - sense concurs de prop d'un milió d'euros a la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). Aquesta nova aportació econòmica, de 975.616 euros, va ser aprovada en la comissió de Govern municipal del passat 16 de setembre.





Amb aquesta quantitat el Govern de Colau vol cobrir el 79,26% d'un projecte dedicat a "la promoció de l'associacionisme veïnal". L'ajuda ha arribat de forma directa, sense concurs públic d'acord amb la clàusula que "és d'interès públic", segons el consistori barceloní.





En la mateixa línia l'Ajuntament de Barcelona a més ha concedit una subvenció de 327.397 euros a Etic Habitat SCCL al prorrogar un contracte dedicat, també, a organitzar comunitats de veïns i que estarà vigent fins al 2023.





De la mateixa manera, l'Executiu de Colau ha aprovat dos convenis amb la cooperativa La Fàbrica i l'Associació de Veïns de Poblenou per valor de 43.531 euros i 54.413 euros respectivament.





El projecte de La Fàbrica està relacionat amb la construcció d'una "xarxa comunitària de suport, recollida i assessorament de la població immigrant", mentre que l'ajuda a l'associació veïnal de Poblenou és per fer "un pla respecte a les persones migrades".





Colau ha rebut ja en diverses ocasions crítiques per atorgar massa subvencions a dit i sense passar per concurs públic. De fet, la Fiscalia Provincial de Barcelona va obrir diligències per comprovar si s'han comès il·legalitats en la concessió de 3,4 milions d'euros en aquest tipus d'ajudes a associacions afins.





MÉS CURIOSITATS A LES ADJUDICACIONS





Entre les coses curioses d'aquesta relació de concessions destaca entre altres que l'Observatori DESC encara no ha justificat una anterior subvenció relativa "a el dret a l'habitatge per import de 6.000 euros" i se li torna a concedir un total de 74.879,69 euros repartits en dos anys, 2021 i 2022, per a un projecte de "Polítiques més coherents amb Justícia Global".





Mentre que a Engingers sense Fronteres se li concedeix 80.000 euros per a 2021 per "empoderament de el teixit associatiu per millorar la qualitat de vida a Maputo" i de 153.500 euros en dos anuals de 80.000 euros el 2021 i de 73.500 per a 2022 per "promoure el desenvolupament sostenible a Inhambane ". Mentre se li denega una partida de 100.450 euros per a un projecte titulat "De la vulneració el dret i als serveis bàsics als nous models".





És a dir ha presentat projectes per valor de 328.829,69 euros al consistori de Barcelona dels quals ha obtingut 228.379,69 euros.





