Gairebé 70.000 dosi de la vacuna contra la Covid-19 han caducat

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha explicat aquest dimecres que un total de 69.129 dosis --en 9.103 vials-- de la vacuna contra el coronavirus s'han caducat a Catalunya, el que representa un 0,6% de l' total de dosis administrades des de l'inici de la campanya de vacunació.













Ho ha dit en roda de premsa en què ha subratllat la complexitat d'aquesta campanya, sobretot després d'obrir la vacunació sense cita prèvia en què l'ajust de l'oferta i la demanda és "més difícil" perquè es desconeix quantes persones acudiran per rebre la punxada.





Les dosis es descongelen en funció de la previsió de vacunes que hagin de administrar en les següents setmanes, però, com ja va explicar la secretària la setmana passada, el departament preveia un augment de les inoculacions al setembre que no s'ha produït.





De fet, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha avançat a finals d'agost que la voluntat del departament era administrar dos milions de dosis al setembre després d'una baixada de les inoculacions a l'agost, i Cabezas ha lamentat que el ritme de vacunació fins i tot va ser "més alt" al mes anterior.





No obstant això, les dosis caducades --que són tant de Pfizer, Moderna com de Janssen - es troben emmagatzemades a les neveres amb la idea que "es puguin utilitzar" més endavant, un objectiu que Cabezas ha exemplificat amb la vacuna de Pfizer , que inicialment es podia utilitzar només cinc dies després de la seva descongelació i actualment es pot administrar fins als 30 dies un cop fora de congelador.





La secretària ha defensat que no es caducaran més dosis, ha aclarit que no és una situació única de Catalunya i ha concretat que països com França, EUA, Polònia i Alemanya han viscut "situacions similars" i també han perdut dosi.





PRIMERA FASE DE LA CAMPANYA





Cabezas ha donat per finalitzada la primera fase de la campanya de vacunació del Covid-19 amb un 71,3% de la població vacunada amb la pauta completa i ha detallat que ara l'objectiu és assolir una cobertura vacunal d'entre el 80 i el 85 % de la ciutadania en pauta completa.





Així, la secretària ha reivindicat que segueixen realitzant trucades proactives a la ciutadania, impulsant accions comunitàries en zones amb menor cobertura en col·laboració amb entitats, vacunant a universitats i administrant dosis addicionals en residències ia persones immunodeprimides.





PUNTS DE VACUNACIÓ





Cabezas ha explicat que, dels 60 punts de vacunació poblacionals fora de centres d'atenció primària (CAP) i hospitals, mantindran entre sis i deu d'aquests espais mentre que els CAP seguiran vacunant i els hospitals s'administraran dosis a el grup de persones d'alt risc --el grup 7 de l'estratègia de vacunació--.





A l'ésser preguntada pel punt de vacunació massiva de Fira de Barcelona, el primer que es va obrir a la capital catalana d'aquestes característiques, Cabezas ha avançat que segurament serà un dels que es mantindrà obert però s'ajustarà la seva mida a les necessitats actuals de la pandèmia.