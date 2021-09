Albares deixa fora del Ministeri d'Exteriors la 'Marca Espanya'

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, José Manuel Albares, ha completat la reestructuració del departament que va iniciar després del seu nomenament el passat 10 de juliol i ha deixat fora de la mateixa la 'Marca Espanya', segons es desprèn de l'organigrama del Ministeri publicat aquest dimecres al BOE.





Albares suprimeix així un càrrec que es va instaurar amb José Manuel García Margallo com a ministre d'Exteriors el juny de 2012. Llavors, es va crear la figura de l'Alt Comissionat de Govern per a la Marca Espanya amb la comesa que aquest proposés "les mesures per a la millora de la imatge exterior d'Espanya ".





L'alt comissionat tenia rang de secretari d'Estat i, tot i que orgànicament depenia del Ministeri d'Exteriors, funcionalment depenia de el president de Govern, llavors Mariano Rajoy. El primer a ocupar el lloc, que havia de ser aprovat en Consell de Ministres, va ser Carlos Espinosa dels Monteros.





José Manuel Albares @ep





Amb l'arribada del PSOE a el Govern i amb Josep Borrell a el front d'Exteriors, a l'octubre de 2018 es va canviar la designació per Espanya Global i es va posar al capdavant de la Secretaria d'Estat amb aquest nom a Irene Lozano.





Després de prendre les regnes del Palau de Santa Creu al gener de 2020, Arancha González Laia va mantenir la Secretaria de l'Espanya Global i va posar al capdavant de la mateixa a Manuel Muñiz, que després de conèixer-se el cessament de la ministra al juliol va presentar la seva renúncia de manera immediata.





Des de llavors, Albares no havia revelat què passaria amb Espanya Global, que va deixar d'existir com a Secretaria d'Estat dins d'Exteriors en el moment en què el nou ministre va optar per recuperar la desapareguda Secretaria d'Estat per a Iberoamèrica i el Carib.





En el nou organigrama de l'Ministeri que es publica al BOE d'aquest dimecres aquesta secretaria no apareix esmentada i les adreces que depenien d'ella han passat a altres mans o han estat suprimides. Així, "queda suprimida la Direcció General d'Estratègia, Prospectiva i Coherència", segons el text.





Pel que fa a la Direcció General de Comunicació, Diplomàcia Pública i Xarxes, dins la qual està l'Oficina d'Informació Diplomàtica (OID), i la Direcció General de Diplomàcia Econòmica, ambdues passaran a dependre "directament de la persona titular de l' Ministeri ".





ESPANYOL AL MÓN





D'altra banda, al recuperar la Secretaria d'Estat per a Llatinoamèrica, a l'capdavant de la qual està Juan Fernández Trigo, Albares també li va sumar al seu nom "i de l'Espanyol en el Món". En virtut d'això, dins d'aquesta secretaria s'ha creat una Direcció General específica de l'Espanyol en el Món.





Segons el BOE, la seva funció serà "assegurar la coherència, dins d'una estratègia comuna, de l'acció de les diferents institucions encarregades de vetllar per la defensa de l'espanyol al món, sense perjudici de les competències del Ministeri de Cultura i Esport".





Així mateix, haurà de "contribuir a l'expansió i el foment de la presència de l'espanyol tant en àmbits tradicionals com en camps de tecnologia i innovació".





En realitat, la modificació del reial decret sobre l'estructura del Ministeri ve motivada principalment pel fet que Espanya ostentarà la Presidència semestral de la UE en el segon semestre del 2023.





SECRETARIA GENERAL PER A la UE





Amb aquest motiu, Albares ha pres la decisió de recuperar "la Secretaria General per a la Unió Europea, que també ha existit en ocasions anteriors en què Espanya ha assumit la Presidència semestral de el Consell", segons explica el reial decret publicat al BOE.





Abans que Espanya assumeixi la presidència rotatòria, "ha de formar part de l'equip del Trio de Presidències, al costat de Bèlgica i Hongria, que s'estendrà per un període de divuit mesos per coordinar les respectives presidències semestrals", explica el text.





Això implicarà "un augment de les tasques de coordinació que han d'exercir el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, tant en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat com en l'àmbit de la cooperació amb els nostres socis europeus", d'aquí la necessitat de "reforçar a la Secretaria d'Estat per a la Unió Europea", que encapçala Joan González-Barba, amb la Secretaria General.