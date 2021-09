Castelldefels exigeix a la Generalitat i Dragados que compleixin els terminis de la remodelació de la C-245

Tram 3 afectat per l'exigència de Dragados / @Castelldefels







Les obres de l'avinguda Constitució entre l'avinguda Pau Casals i la plaça Colom a Castelldefels no estaran acabades a finals de 2021, com estava previst perquè Dragados, la encarregada de les obres, ha anunciat que posposa l'inici dels treballs en aquest tram fins al mes de gener de 2022.





En el rerefons del retard hi ha la petició de Dragados, adjudicatària del projecte de reforma integral de la carretera c-245 a Castelldefels, d'un increment del 38% en relació al pressupost inicial. Tant Infraestructures.cat, l'empresa pública que gestiona el projecte, com la direcció de l'obra consideren que aquesta demanda és excessiva i es neguen a acceptar-ho.







L'empresa ha comunicat que iniciarà els treballs del tram 3 de les obres -de l'avinguda Pau Casals fins a la pl.Colom- al gener. El calendari aprovat marcava que aquesta fase s'havia d'executar entre juliol i desembre de 2021. Així mateix, també ha explicat al conjunt d'administracions implicades que fins a començaments de 2022 tampoc continuarà amb els treballs a l'interior de la rotonda de la plaça Colom, que ja estaven iniciats. D'aquesta manera, assenyalen, farien coincidir aquestes actuacions amb les del tram 1, que va de l'av 302 a l'av de la Pineda. En aquest tram les obres començaran al gener, seguint les peticions dels comerciants perquè no afectin la campanya de compres nadalenques.





Tram afectat per l'obra a Castelldefels / @AjCastelldefels





Aquest retard s'emmarca en el fet que Dragados fa una reclamació per diversos conceptes, com ara manteniment de la senyalització i l'accessibilitat en els trams en obra, els accessos a veïns i comerços, l'acceleració dels treballs i les actuacions en voreres en presència de serveis. Per aquests conceptes demana un increment que representa un 38% de l'import del projecte, que té un pressupost de 8.230.494,20 € (IVA inclòs).





L'empresa pública de la Generalitat i ens promotor de la totalitat de l'obra, (que és supramunicipal) considera que no hi ha cap raó ni tècnica ni contractual que justifiqui una reclamació d'aquesta magnitud.





L'Ajuntament, per la seva banda, ha demanat que les dues parts arribin a un acord tan aviat com sigui possible per no perjudicar la ciutadania de Castelldefels i la reforma de l'avinguda Constitució sigui una realitat en els terminis previstos.





Seguirem informant ...