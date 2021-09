El Remdesivir redueix en un 87% els casos greus de Covid-19 en persones amb patologies prèvies

Un estudi internacional en què han col·laborat la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccions, IrsiCaixa i el Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol ha demostrat que administrar l'antiviral Remdesivir per via endovenosa en els tres primers dies després del diagnòstic de Covid-19 redueix en un 87% el risc d'hospitalització i mort en persones susceptibles de passar una infecció per Covid-19 greu.





L'Agència Europea del Medicament va demanar al juny de 2020 aprovar l'ús del Remdesivir en pacients amb pneumònia greu que requerís oxigen suplementari. Es va convertir d'aquesta manera en el primer medicament recomanat per autoritzar a la Unió Europea i ha estat un dels més utilitzats durant l'any i mig de pandèmia. No obstant això, ara s'ha descobert que no només és útil quan es tenen símptomes greus sinó que és també eficaç per prevenir les complicacions en la malaltia.







Com esmentàvem, en l'estudi van veure que el Remdesivir redueix en un 87% el risc d'hospitalització o mort si s'administra en els tres primers dies després del diagnòstic. Però a més, també és útil per reduir les visites al metge relacionades amb la malaltia. A més, els efectes adversos relacionats amb la malaltia també van disminuir i van passar del 7,1% al 3,6% entre els que van prendre aquest antiviral.





A continuació mostrem uns gràfics en què es veu el percentatge de persones hospitalitzades o mortes, de les que van visitar al metge i de les que van patir efectes a causa de la infecció, segons si van prendre l'antiviral o no ho van fer.





QUI I COM HAN PARTICIPAT EN L'ESTUDI?





Per dur a terme aquest estudi, els investigadors van analitzar els casos de 562 persones que encara no havien rebut la vacuna i que tenien risc de patir un covid greu a causa de les seves patologies prèvies. És a dir, eren persones diabètiques, obeses, hipertenses etc.





Els participants es van dividir en dos grups: un que va rebre Remdesivir tres dies seguits des que es va diagnosticar el virus i un altre que va rebre placebo. Després es va fer un seguiment durant 28 dies i es va analitzar quins dels participants havien necessitat hospitalització.







El cap de secció de Servei de Malalties Infeccioses de l' Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Roger Paredes, afirma que aquestes dades "mostren l'eficàcia del tractament antiviral amb Remdesivir en la reducció de les complicacions de la infecció per SARS-CoV-2 i, per tant, podria ser una molt bona eina per impedir col·lapsar les UCIs i evitar situacions d'emergència sanitària com les que s'han viscut en els hospitals".





En aquesta línia, explica que "l'efecte és major de què s'ha pogut detectar amb altres fàrmacs antivirals en fases inicials de la malaltia". I, encara que actualment només es pot administrar per via endovenosa, Paredes assegura que "s'està treballant en una formulació oral d'aquests compostos que facilitarà molt el tractament des dels centres d'atenció primària".