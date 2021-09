Aigües de Barcelona, al capdavant de la mobilitat sostenible

El canvi climàtic i les seves conseqüències directes sobre la salut és un dels grans reptes del planeta recollits en els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquest problema es viu sobretot a les ciutats, on actualment resideix el 55% de les persones de tot el món, una xifra que s’incrementarà en un 13%, segons un informe de les Nacions Unides. El transport, en totes les seves formes, és un sector amb un gran consum d’energies fòssils i altes emissions de gasos d’efecte hivernacle. Per això, en el camí cap a una mobilitat sostenible i neta, les ciutats juguen un paper cabdal per impulsar l’ús de formes d’energia verda que evitin l’escalfament global i ajudin a millorar la qualitat de l’aire, objectius necessaris per preservar la salut de les persones.





Aigües de Barcelona





Aigües de Barcelona, fermament compromesa amb la mobilitat sostenible com a part del seu pla estratègic de transició ecològica, contribueix a la reducció d’emissions i de la contaminació de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona. Per aquest motiu, la companyia se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebra del 16 al 22 de setembre, centrada enguany en la “Mobilitat sostenible, saludable i segura”.





La flota de vehicles elèctrics més gran de l’àrea metropolitana





Aigües de Barcelona disposa actualment de la flota de vehicles elèctrics més gran de tota l’àrea metropolitana de Barcelona, amb un parc de 142 vehicles 100% elèctrics. Els vehicles, model zero emissions, van recórrer l’any passat un total de 619.039 quilòmetres. Gràcies a l’ús de vehicles elèctrics amb energia verda, la companyia va evitar l’emissió de 99 tones de CO2.





La companyia ha dissenyat un pla de mobilitat viària per conèixer les necessitats de mobilitat de tota la seva plantilla. D’acord amb aquest full de ruta, ha desenvolupat un pla de desplaçament d’empresa de la seu ubicada al barri de Collblanc, a Barcelona, que ha esdevingut una eina de treball i consulta permanent per adoptar hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables.





Nova retolació dels vehicles elèctrics





Aigües de Barcelona





”Amb l’impuls de l’aigua, canviem el futur”. Aquest és el propòsit d’Aigües de Barcelona per contribuir a un futur més sostenible, local i resilient en un context d’emergència climàtica. Amb la voluntat de donar a conèixer el seu nou propòsit i compromís per a una mobilitat sostenible, la companyia ha retolat, amb un nou disseny, la seva flota de vehicles elèctrics.





Amb aquest impuls, Aigües de Barcelona treballa per a les persones fent de les ciutats un millor lloc per viure.