Mor als 80 anys Abdelkader Bensalá, president interí d'Algèria després de la dimissió de Buteflika

Abdelkader Bensalá, que va ser president interí d'Algèria després de la dimissió d'Abdelaziz Buteflika a l'abril de 2019 després de setmanes de mobilitzacions en contra seva, ha mort aquest dimecres als 80 anys, segons ha anunciat la Presidència del país africà.





Manifestació anti Bouteflika a Algèria @ep





La Presidència ha indicat en un breu missatge publicat en el seu compte oficial a la xarxa social Facebook que Bensalá ha mort a primera hora del dia a Alger i ha afegit que serà enterrat aquest dijous al cementiri Al Alia de la capital.





Bensalá, president de Senat quan va dimitir Buteflika, va ser confirmat pel Parlament com a president interí del país prop d'una setmana després de la decisió de l'històric líder algerià, forçat a abandonar el poder després d'una pèrdua de suports arran de les protestes contra la seva intenció de presentar-se a un cinquè mandat.





En principi, Bensalá tenia un mandat de 90 dies, si bé finalment va romandre en el càrrec fins que l'actual mandatari, Abdelmayid Tebune, va jurar el càrrec després de les eleccions celebrades al desembre d'aquest any a causa de les diferències al voltant de l'organització dels comicis.





Bensalá, que va iniciar la seva carrera professional com a periodista, va ser triat com a diputat el 1977 i va ser president del Consell Nacional de Transició entre 1994 i 1997, en plena guerra civil. El 2020 va demanar ser rellevat com a president de Senat per motius de salut.





La mort de Bensalá té lloc tot just uns dies després de la mort de Bouteflika, que va ser enterrat diumenge al Sector dels Màrtirs del Cementiri del Alia d'Alger, encara que sense els honors rendits a altres presidents.