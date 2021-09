El volcà de la Palma entra en 'zona d'estabilitat', amb colades més lentes, quatre boques actives i només una fissura

Volcà de Cim Vell @ep





El director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha afirmat aquest dimecres que el volcà de Cim Vell ha entrat en una zona de "mini estabilitat" i tot i que és "bastant explosiu", les colades de lava s'han alentit i avancen amb molta lentitud , per aquest motiu no hagi fet prediccions de si finalment arriba a la mar.





En una roda de premsa celebrada després de la reunió de comitè director de el pla, ha comentat que el volcà té nou centres d'emissió, quatre d'ells actius i una única fissura, malgrat que en un primer moment hi havia dos.





Ha comentat que el volcà segueix "deixant anar renta" i les colades avancen "lentament" a causa de l'augment de la viscositat i el "farcit" que va realitzant de determinats forats naturals que es van cobrint al seu pas.





"La predicció matemàtica que tenim és que seguirà avançant, però no sabem si arribarà a la mar. Tindrem temps per estar atents si es produeix aquest esdeveniment perquè l'avanç és molt lent", ha indicat, si bé ha precisat que no es descarta que puguin reprendre els episodis explosius dels últims dies.





Així, ha comentat que malgrat aquesta explosivitat, la deformació de l'illa "no ha crescut", ja que se situa en 28 centímetres, 24 dels quals es van produir en sis 6 dies.





Morcuende ha comentat també que els mesuraments d'anhídrid sulfurós "no donen perill per a la salut" i el plomall de gasos està en el punt més alt, al voltant dels 1.000 metres.





Ha insistit que el volcà s'està monitorant en tot moment pels científics i amb el suport de les institucions i demanat col·laboració als ciutadans perquè no s'acostin a les zones d'exclusió perquè són molt perilloses.





"La millor manera de veure el volcà és per la televisió, que els ciutadans no siguin un perill més i no s'acostin ni col·lapsin les carreteres", ha assenyalat, subratllant que l'exposició pot provocar danys personals en els ulls i els pulmons.