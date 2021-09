Una dona dóna a llum a casa, es desmaia, i mata al nadó al caure a sobre

Una jove mare va matar accidentalment el seu nadó quan va caure sobre ella després de donar a llum al bany, segons la investigació policial. Lisa Blagden, de 20 anys, es va desmaiar per la pèrdua de sang quan va donar a llum a Ivory Rose a la casa familiar al Regne Unit.





Quan va tornar i es va adonar del que havia passat, va tractar desesperadament de reviure el seu nadó, però lamentablement no li quedava res per fer. Espantada, va agafar al nadó mort i el va amagar en un arbust de casa seva.





Recurs nadó @ep





Un jutge va escoltar a principis d'aquest any com la policia també va entrevistar al pare de el nadó, un home anònim de 50 anys que "no tenia cap interès en el naixement o la mort de l'infant".





Segons reporta el diari britànic Mirror, el jutge va absoldre Blagden a l'entendre que no havia tingut cap implicació en la mort de l'infant. tot i declarar-se culpable d'haver ocultat el cos.





El metge forense que va assistir el judici va afirmar que, Blagden havia demostrat un "fort instint de criança com a mare" en els moments previs a l'esdeveniment amb tràgiques conseqüències.





La investigació a Portsmouth, Hants, Blagden va donar a llum de forma inesperada al seu domicili, per la qual cosa va preparar la banyera ella mateixa en poc temps per tenir a al nadó. Ho va tenir amb èxit, però la pèrdua de sang va fer que es desmaiés just quan va deixar al seu fill descansant a terra, aixafant i provocant la seva mort per asfíxia.





"Ivory Rose va sobrevenir a la seva mort com a resultat, en efecte, d'asfíxia o falta de capacitat respiratòria després que la seva mare s'ensorrés tristament sobre d'ella", assegura el forense. "Va ser completament inesperat, completament involuntari i va ser un final tràgic i desesperat per a una vida molt curta que sé que ha tingut un efecte significatiu en la seva mare i la seva família en general", sentencia.