Mor als 57 anys Willie Garson, el gran amic de Carrie a 'Sexe a Nova York'

Willie Garson, conegut per haver estat Stanford Blatch a 'Sexe a Nova York' i Mozzie a 'Lladre de guant blanc', ha mort als 57 anys després d'una dura batalla contra un càncer de pàncrees. L'intèrpret va rodar aquest any 'And Just Like That ...', la continuació de l'emblemàtica sèrie d'HBO.





La notícia ha estat confirmada pel seu representant, encara que va ser el seu fill, Nathen Garson, i l'actor Titus Welliver qui van anunciar seu decés en xarxes socials. "T'estimo molt, pare", va escriure el seu fill a Instagram. "Descansa en pau, estic molt content que hagis pogut compartir totes les teves aventures amb mi i que hagis pogut aconseguir tant. Estic molt orgullós de tu", va declarar.





"No hi ha paraules. T'estimo, estimat germà. Som menys", va comentar públicament Welliver. "Va ser un amic devot i va ser una llum brillant per a tots", ha declarat en un comunicat HBO i HBO Max.





Nascut el 20 de febrer de 1964 a Highland Park, Nova Jersey, va obtenir diversos papers petits en reconegudes sèries dels 80 i els 90 com 'Mister Belvedere', 'Enredos de família', 'A través de el temps', 'Pregunta-li a Harriet ',' Melrose Place ',' Buffy, cazavampiros ',' Cinc en família ',' Jo i el món ',' Ally McBeal 'i' Policies de Nova York '.





La seva popularitat va venir amb 'Sexe a Nova York', interpretant a el millor amic de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) i sent un dels personatges LGBT més reconeguts de la televisió dels 2000, a més de participar en les dues pel·lícules de la sèrie. De fet, aquest estiu, se'l va poder veure juntament amb Parker al rodatge de la continuació de la mítica ficció de HBO a Nova York.





A més de ser reconegut també per 'Lladre de guant blanc', se'l va poder veure en altres sèries de televisió com 'Stargate SG-1', 'CSI: Miami', 'John from Cincinnati', 'Whole Day Down', 'Hawaii 5-0 'i' Supergirl '.