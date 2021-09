Desapareixeran les mascaretes de les nostres vides el 2022?

@EP





Des que el març de 2020 la mascareta es va tornar obligatòria per a totes les comunitats autònomes, que aquest complement ja s'ha convertit en una peça més del nostre outfit. Encara que actualment el seu ús només es reserva en espais interiors, la previsió és que per l'any que ve la mascareta es mantingui en la societat espanyola.





Així ho han assegurat els fabricants de productes de protecció sanitària, sota l'Associació Espanyola de Fabricants de Mascaretes, Bates i EPI, OEsp, que en un comunicat aquest dimecres han afirmat que tant la producció com el mercat de mascaretes es mantindran amb nivells alts durant l'any vinent.





Des de l'OEsp vaticinen que la utilització d'aquest producte continuarà com una forma de "protecció" i "seguretat" en diferents àmbits de la població, i que no només serà per a escudar-se de la Covid-19, sinó que també per preservar-nos davant d'altres malalties de transmissió per via aèria.





"LA MASCARETA SEGUIRÀ SENT INDISPENSABLE"





Entre les especulacions sobre si la mascareta seguirà o no, el vicepresident de l'OEsp, Jorge Lázaro, ha afirmat en el mateix comunicat que "l'ús de la mascareta seguirà sent indispensable en moltes situacions, com en espais tancats, per garantir la seguretat". Lázaro ha afegit que "eliminar l'ús complet de les mascaretes podria suposar un risc fort, ja que no totes les persones compten amb la pauta completa de vacunació".





En la mateixa línia va parlar el viròleg Iván Sanz, que en declaracions a la Cadena Ser, va apuntar que "la gent s'ha conscienciat" de tal manera que aquesta eina preventiva es podrà utilitzar "en moments puntuals". "Potser no a l'exterior, però si en el cas d'entrar en un lloc tancat, on hi hagi molta aglomeració i durant les epidèmies de grip", va dir Sanz.





UN AUGMENT DEL 10%





D'altra banda, l'OEsp també ha parlat sobre la producció de mascaretes a Espanya, que per al 2022 té previst que augmenti un 10%. En aquest sentit, les 17 empreses que formen l'associació han declarat que "compten amb una capacitat de producció de més de 160 milions de mascaretes al mes, la qual cosa permet assegurar un proveïment a escala nacional".





Encara que l'obligació de l'ús de mascaretes a l'exterior es va eliminar a principis d'estiu, "el ritme de vendes s'ha mantingut constant", ha explicat Lázaro. Per aquest motiu, "confiem que la demanda i utilització de màscares es mantingui alta durant el pròxim any, tal com ha passat fins ara, sobretot en sectors que requereixen el seu ús per norma, com passa amb els col·legis i oficines".





MENYS GRIP





Tot i la importància que té la mascareta per prevenir i protegir-nos davant contagis per la Covid-19, no és l'únic virus a què aquest producte fa front. Des que es va exigir de forma legal el seu ús, altres patologies com ara la grip també han disminuït el seu índex de contagi.





De fet, segons les dades del Butlletí Epidemiològic, la grip va passar de superar els 284 casos per 100.000 habitants en la sisena setmana del 2020 a només 0,7 en el mateix període del 2021. Per tant, l'ús de mascaretes així com la distància social i la major higiene de mans ha provocat que la transmissió d'aquest virus sigui menor.





"En haver estat preocupats per la covid hem pres una sèrie de precaucions contra les malalties respiratòries que han fet que la grip baixés" va explicar el metge Lorenzo Arracó, en una entrevista a l'Heraldo.