El portaveu del Govern talibà defensa el seu "dret a ser reconegut" al món

El portaveu de Govern de l'Afganistan, Zabihullah Mujahid, ha defensat que "el Govern de el poble afganès té dret a ser reconegut" per la comunitat internacional.





"Complim tots els estàndards i requisits de la comunitat internacional: tenim el control total del territori, mantenim la pau, els serveis públics funcionen", ha assegurat en declaracions a TV3.





Mujahid ha considerat que el país no té grans reptes per davant ara mateix perquè "el gran repte de l'Afganistan era la guerra i ja s'ha acabat".





El dirigent talibà ha afegit que "potser l'únic problema és la crisi econòmica" però ha assegurat que el Govern la resoldrà.





Pel que fa als drets de les dones al país, ha dit: "El nostre missatge per a les dones de l'Afganistan és que no es preocupin. Trobarem solucions per a tots els drets dins el marc islàmic. Els donarem oportunitats de treball amb la guia de l'Islam i ja estem treballant en això ".