JxCat exigeix a l'Estat la protecció del català a la futura llei audiovisual per negociar els PGE

@EP





La portaveu de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, ha exigit al govern de l'Estat que la futura llei de l'audiovisual protegeixi el català com a condició per negociar els pressupostos generals de l'Estat per al 2022. En roda de premsa a la cambra baixa després de reunir-se amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, Nogueras ha afirmat que JxCat "no dona xecs en blanc".





"Cal acabar amb l'etapa de promeses incomplertes i ha de començar l'època de cobrar per avançat", ha afirmat la diputada, que ha reiterat que "si no hi ha català en la futura llei, no negociarem". Nogueras ha insistit a reclamar coordinació dels 23 diputats independentistes a Madrid per negociar els comptes públics.





"Si anem per separat, només aconseguim molles", ha dit Nogueras, que ha instat la resta de partits independentistes a fer "força" conjuntament per "aconseguir moltes més coses". La portaveu de JxCat també ha demanat al PSOE que no tingui "prepotència".