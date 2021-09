Podemos comença la seva campanya per acabar amb les cases d'apostes

@EP





Podemos ha començat aquest dimecres una campanya contra les cases d'apostes i assegura que treballarà en la línia de "regulació i restricció" d'aquestes instal·lacions, l'activitat va en contra de la salut pública.





La iniciativa, que ja està visible a les xarxes socials, està protagonitzada per l'exatleta Roberto Sotomayor, que durant un vídeo en què surt entrenar il·lustra la proliferació d'aquestes cases d'apostes en locals on podria haver-hi equipaments públics, com biblioteques, centres de majors o centres de salut.













Segons han destacat des de la formació estatge, les cases d'apostes són una "activitat econòmica que genera ludopatia i dependència a costa que els fons voltor obtinguin uns escandalosos beneficis econòmics".





D'aquesta manera, Podemos ha començat la creació d'àrees de treball territorials que seran coordinades a nivell estatal per lluitar contra "la xacra de les cases d'apostes".





ESPANYA LIDERA LES TAXES DE LUDOPATIA EN EDATS PRIMERENQUES





"Estem creant una xarxa d'informació per treballar a nivell territorial des dels carrers, però també a nivell institucional", ha declarat Sotomayor, membre de Consell Ciutadà de l'Estat de Podem.





"Som un país que lidera les taxes de ludopatia en edats molt primerenques. Calia posar-se a treballar en aquesta xacra. Les cases d'apostes generen misèria, sobretot en els barris humils que és on més proliferen", ha explicat Sotomayor.





"Tenim mecanismes per poder treballar a nivell territorial i regular i restringir aquesta activitat. Hem de posar-nos les piles i empatitzar amb la gent jove i amb la gent dels barris", ha emfatitzat Sotomayor.