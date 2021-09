El TC falla que la Generalitat no pot gestionar l'IMV i desestima el seu recurs

@EP





La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat ha lamentat aquest dimecres la decisió de Tribunal Constitucional (TC) que ha desestimat el seu recurs contra la regulació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), i ha mantingut que aquesta regulació vulnera competències autonòmiques.





El recurs de la Generalitat reclamava la gestió íntegra de l'IMV i, en un comunicat, la Conselleria de Drets Socials remet al vot particular de la sentència en sostenir que "es vulneren competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de gestió íntegra i execució de la modalitat no contributiva de la Seguretat Social "a més de competències en serveis socials.





El Govern considera que "la sentència és contrària a la jurisprudència de TC i suposa una recentralització de funcions de caràcter exclusiu", com ara les pensions no contributives d'invalidesa o de jubilació, que Catalunya gestiona des de 1990.





"No trobem cap raó que justifiqui l'assumpció, per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, de la competència per al reconeixement i el control de la prestació econòmica de l'IMV", i ha recordat que la Renda Garantida de Ciutadania està vigent a Catalunya des del 2017 i té la mateixa finalitat que l'IMV, creat posteriorment.





La Conselleria ha insistit traspassar la gestió de l'IMV a Catalunya perquè "una gestió de proximitat podria millorar la seva aplicació i evitar la complexitat de la tramitació", el que ha demanat que s'acompanyi de mitjans econòmics, humans i materials per gestionar la prestació.