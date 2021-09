Sánchez assegura a l'ONU que no hi ha "tracte de privilegi" cap al rei emèrit

@EP





El president del govern, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que "no hi ha cap fre" a la Fiscalia ni "tracte de privilegi" a Joan Carles de Borbó en la seva situació respecte a hisenda. Malgrat les informacions que apunten que la Fiscalia havia informat el rei emèrit que era objecte d'una investigació abans que aquest presentés les regularitzacions davant Hisenda, fet que les invalidaria, Sánchez ha afirmat que "l'Estat de dret funciona" i tots els ciutadans són iguals "es diguin com es diguin".





El presindet de l'Executiu ha fet aquestes declaracions en roda de premsa des de Nova York en motiu de la seva presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Preguntat per les possibles dificultats en la negociació dels comptes de l'Estat, Sánchez ha recordat que els organismes internacionals han apuntat a un enlairament de l'economia espanyola i del consum, fet que coincident amb les bones xifres d'ocupació, la recuperació econòmica i la sortida de la pandèmia.





En aquest marc ha "garantit" que el seu executiu serà capaç de fer prosperar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2022. Coincidint amb la ronda de contactes del seu ministre de la Presidència –que dimarts es va reunir amb ERC i aquest dimecres ho ha fet amb Junts, entre altres- Sánchez ha afirmat que el context i la sortida de la pandèmia "obliga" a tots els grups a aprovar uns pressupostos que han de fer possible una "recuperació justa". No s'ha volgut pronunciar sobre la petició del seu soci, Podemos, que exigeix un mínim del 15% d'impost de societat a les empreses.





LA COVID-19





Sánchez ha avançat que durant el seu discurs d'aquesta nit –previst a les 2.30h de la matinada, hora espanyola- anunciarà que l'Estat incrementa les seves aportacions de vacunes a països del tercer món. En total seran 30 milions de vacunes: 7,5 milions per a l'Amèrica Llatina i el carib addicional a les 7,5 compromeses a la cimera d'Andorra, i a més 7,5 milions per a l'Àfrica subsahariana i els països de la ribera sud de la UE, i 7,5 més a través del mecanisme COVAX al primer semestre del 2022.





RELACIÓ FRANÇA-EUA





Sánchez també ha apuntat que s'ha posat a disposició del secretari general de l'OTAN per contribuir a rebaixar els ànims entre França i els Estats Units després del trencament unilateral del contracte d'Austràlia amb França per a la construcció de submarins.





EL VOLCÀ





Respecte a la situació a La Palma, el president ha destacat el màxim compromís del seu govern en la reconstrucció. Ha agraït a la comunitat científica que s'anticipés i permetés avançar les tasques de reallotjament, i ha destacat la unitat de totes les administracions, fins i tot la solidaritat de diversos governs autonòmics i de la Comissió Europea.