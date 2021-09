Sánchez demana a l'ONU defensar la democràcia davant derives totalitàries perquè "està amenaçada"

@EP





El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha avisat aquest dimecres, davant el plenari de l'Assemblea General de Nacions Unides, que "la democràcia està amenaçada" i, per això, ha fet una crida a defensar-la, "com a única alternativa enfront de qualsevol deriva totalitària, excloent i intolerant".





"Sens dubte, la democràcia està amenaçada. Siguem conscients. No és un do que se'ns hagi concedit, sinó una llarga i esforçada conquesta històrica que hem de cuidar i protegir", ha proclamat durant la seva intervenció a la seu de l'ONU a Nova York.





Sánchez ha assenyalat que la recent crisi a l'Afganistan, després de la sortida de les tropes dels Estats Units i l'arribada dels talibans al poder, és un clar exemple de com la democràcia està en risc. No obstant, ha afegit que "la lluita per la democràcia no només ens remet a l'Afganistan" sinó que "afecta als cinc continents, i es lliura també als països més desenvolupats del món".





"És una lluita diària contra els que volen imposar la desigualtat, beneficiant a uns pocs; als que busquen excloure o culpar les minories més vulnerables, els que criden a l'odi per raons d'origen, sexe o creença; els que apel·len a murs i fronteres per impedir el avanç de les idees d'igualtat i llibertat, de fraternitat", ha detallat.





REIVINDICA LA LLIBERTAT





A més, ha assegurat que "no hi ha cap raó racial, cultural, històrica o antropològica que justifiqui la mutilació de la llibertat". "Per això l'únic camí és la democràcia", ha postil·lat.





En aquest punt, ha avisat que la democràcia "no necessita explicacions ni coartades" i ha recordat les paraules del polític socialista espanyol de la primera meitat del segle passat, Fernando de los Ríos: "Quan li van preguntar '¿Llibertat per a què?' , ell va respondre simplement: 'Llibertat per a ser lliures'".





Sánchez també ha defensat que "el model democràtic és l'únic que garanteix la defensa i protecció dels drets humans i de les llibertats individuals". "Seguirà sent el far i guia de la nostra actuació", ha garantit.





"Seguirem defensant que tota societat humana, en qualsevol lloc d'aquest planeta, pugui viure segons els principis bàsics de llibertat, dignitat, justícia social i participació, respectant les lleis acordades, la voluntat de les majories i els drets de les minories", ha aprofundit.





Sánchez ha demanat també que es reforci "la cooperació internacional i el multilateralisme com l'única via per donar solucions reals als desafiaments que afronta el món en l'actualitat", com són la pandèmia o l'emergència climàtica.





"L'enemic del multilateralisme és l'extremisme, no ens deixem enganyar per aquells que des de l'egoisme i l'individualisme ens volen fer creure que les causes col·lectives que ens uneixen són causes que no mereixen esforç", ha alertat.





Pel que fa al paper d'Espanya en aquest escenari global, Sánchez ha destacat, d'una banda, els compromisos amb Amèrica Llatina i el Carib, i de l'altra, amb els països riberencs de la Mediterrània, el que passa, segons la seva opinió, "per assegurar la pau i l'estabilitat i resoldre els conflictes existents".





DEMANA UNA SOLUCIÓ PER AL SÀHARA





En aquest punt ha aprofitat per defensar que "cal arribar a una solució política, justa, duradora i mútuament acceptable sobre el Sàhara Occidental, tal com estableixen les resolucions del Consell de Seguretat".





Així mateix, ha reivindicat que el seu Govern està compromès "amb els esforços perquè la seguretat i la pau tornin a les poblacions de Sahel". "L'estabilitat en aquesta regió és essencial per preservar la seguretat dels nostres ciutadans, a un costat i a l'altre de la Mediterrània", ha advertit.





I pel que fa a l'Afganistan, país que ha esmentat en diverses ocasions al llarg del seu discurs, ha assumit que cal "aprendre a treballar en el nou context, especialment amb els països veïns", i ha avisat que no es pot "abaixar la guàrdia davant l'amenaça terrorista".





"Afganistan no pot convertir-se en un nou refugi de terroristes. En definitiva, Espanya està fermament compromesa amb la recerca de la pau i la seguretat internacionals", ha afirmat.





RECUPERACIÓ JUSTA, VACUNACIÓ I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA





Finalment, a l'igual que ha demanat defensar la democràcia i reforçar el multilateralisme, ha completat la seva "triple crida" amb un emplaçant a treballar per garantir "Estats sòlids i amb recursos que puguin garantir el benestar de la ciutadania segons valors de justícia, progrés i igualtat". "És imprescindible impulsar una recuperació justa que tanqui les grans bretxes de desigualtat que tenim", ha advertit.





"Aquests són, al meu parer, els tres principis que han de guiar transversalment els nostres passos en el temps nou que estem iniciant. Un temps nou que té els seus grans objectius globals en la vacunació, en la recuperació socioeconòmica i en la transició ecològica", ha enumerat.





Durant la seva intervenció, Sánchez ha detallat com està afrontant Espanya cada un d'aquests objectius globals, i ha anunciat, per exemple, que s'ampliarà de 22,5 milions a 30 les vacunes que Espanya donarà a tercers països. "I aquesta xifra seguirà augmentant en la mesura de les nostres possibilitats", ha augurat.





Quant a la "recuperació justa", ha defensat que "no hi ha solucions estrictament domèstiques" i, per això, ha celebrat "l'acord històric en matèria de tributació internacional assolit a primers de juliol". "I faig des d'aquí una crida a tots els països per unir-se a l'acord i fer possible com més aviat millor la seva implementació", ha postil·lat.





"Desitgem que les institucions financeres internacionals puguin brindar el suport financer i tècnic que necessiten moltes economies en desenvolupament i emergents en aquest precís moment", ha aprofundit.





Sobre l'emergència climàtica, Sánchez ha defensat que també és "un problema comú, amb causes comunes que han de tenir respostes compartides des del més alt nivell de multilateralitat". Després d'afirmar que "un dels principals desafiaments de la COP26 és augmentar l'ambició en matèria de finançament climàtic", ha anunciat Espanya destinarà 30 milions d'euros a Fons d'Adaptació a 2022.





REUNIÓ AMB Guterres





Sánchez ha tractat prèviament tots aquests temes amb el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, amb qui finalment sí que ha pogut reunir-se, malgrat el seu escàs marge, després de retallar la seva agenda de quatre dies a un, per la crisi de l'erupció volcànica a La Palma.





En la seva trobada han repassat també la iniciativa 'Junts per un multilateralisme reforçat', que el Govern d'Espanya va impulsar a finals de 2020 al costat de Suècia per donar suport als objectius de la declaració pel 75è aniversari de l'ONU i l'informe 'La nostra Agenda Comú ', presentat recentment per Guterres.





Aquest text aposta per millorar el sistema de salut global; protegir el planeta; reduir la desigualtat i no deixar ningú enrere; construir la pau, la seguretat i la justícia; defensar els Drets Humans i la igualtat de gènere; aprofitar la revolució digital; i assegurar un finançament sostenible.