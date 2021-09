Errejón descriu en el seu llibre "cabdillisme" i una "cort" al voltant d'Iglesias, que va voler "enterrar-lo" políticament

@EP





El líder de Más País, Íñigo Errejón, descriu en el seu nou llibre que l'Executiva de Podem derivar en una estructura "cabdillista" amb una "tall" de dirigents al voltant de l'exlíder Pablo Iglesias i està convençut que l'objectiu últim de la candidatura a Madrid, després de diversos episodis de desencontres, era "enterrar" en el pla polític.





Així ho relata a 'Con todo. De los años veloces al futuro', llibre en què narra en primera persona la seva trajectòria política i desgrana els seus inicis en la formació estatge fins a la decisió d'abandonar-la per formar primer Más Madrid i després el projecte nacional Más País.





El diputat al Congrés descriu en to biogràfic el sorgiment de les seves conviccions polítiques, l'impuls que va suposar el moviment 15M, la il·lusió que va produir Podemos i la seva irrupció per transformar el mapa polític pel seu caràcter transversal.





En aquest creixement, detalla que el 2014 Iglesias era ja un "ídol de masses" i que va requerir ajuda per poder afrontar tota la tasca comunicativa i mediàtica, moment en què comença a "enfortir-se" el grup que va entrar després dels cofundadors, compost per la ministra Irene Montero i actuals dirigents de la formació com Rafa Mayoral i Juanma de l'Olmo.





"S'enganxen a Pablo, l'acompanyen, assenteixen. Comencen a dir que no està cuidat i que ells en tenen cura. No hi ha sistema cabdillista sense tall", exposa en les pàgines del seu llibre per indicar que a l'estiu d'aquest any Esglésies ja va plantejar l'opció d'anar en coalició amb IU a les generals i autonòmiques, cosa que la majoria del partit va rebutjar majoritàriament de forma assembleària.





Després d'aconseguir governs municipals i l'èxit electoral de 2015, sense arribar a sobrepassar al PSOE, Errejón explicita que ja llavors van començar les diferències de calat amb el nucli dur d'Iglesias sobre l'estratègia a seguir.





En aquest sentit, indica que les seves posicions en l'Executiva ja eren minoritàries i que la forma de plantejar la proposta de govern als socialistes, amb la famosa roda de premsa en què l'exlíder de Podemos va enumerar els ministeris que exigia per a l'acord quan Pedro Sánchez sortia de les consultes amb el Rei, ja vaticinava que l'acord seria "impossible".





A partir d'aquí, Errejón va enumerant de forma cronològica les primeres diferències internes, el sorgiment d'un llenguatge "bèl·lic" i les pugnes internes, on les armes són "dimissions", "gestores" i "votacions al grup per canviar lideratges" .





IGLESIAS: "AMB TU NO PUC ENCARA"





El resultat d'aquesta "escalada" va ser la destitució de l'aleshores secretari d'Organització Sergio Pascual al març de 2016. En aquest punt, Errejón revela que un company, que ara és diputat de Más País, es va deixar obert una tablet i "algú" llegeix seus missatges d'un grup de Telegram que compartien diversos dirigents i que expressaven les seves posicions polítiques.





Va ser llavors quan l'exlíder de Podemos, després que se li fessin arribar aquests missatges, considera que s'estava produint un "atac a la unitat" i decreta la destitució fulminant de Pascual. Al poc es van reunir tots dos i va traslladar a Iglesias que si cessava a Pascual també li haurien de fer a ell, ja que tots dos van cometre el mateix "delicte". "La resposta és, literalment, 'és veritat, però amb tu no puc encara'", apunta.





Després d'aquesta crisi, Pascual l'ha instat a "trencar ja, públicament, amb Pablo Iglesias, cosa que va declinar". Em dóna un argument molt convincent: 'Íñigo, tu no vals per a les tasques d'organització. T'acaben de tallar un braç, que sóc jo. No vas a sobreviure. Si no reaccionem ja, després anireu altres ", reprodueix al seu llibre.





"ESTALINISME CUQUI"





A partir d'aquí, el relat d'Errejón dibuixa una descomposició de les relacions en el si de la formació entre els diferents corrents, on tot es pobla "com espies de 'La vida dels altres'".





També assevera que l'arribada a la Secretaria d'Organització de l'actual portaveu parlamentari, Pablo Echenique, va derivar en una gira territorial que va derivar en "una mena d'estalinisme Cuqui" que va "purgant" mentre es llançava una campanya de "abraçades i somriures".





Al seu torn, reitera la seva posició contrària a l'aliança amb IU, que va gestar en la repetició electoral deL 20D la marca Unides Podem, i que va suposar "l'adéu a la transversalitat" que anhelaven els seus adversaris.





"DESOLADORA INVOLUCIÓ" DESPRÉS DE LA ALIANÇA AMB IU





En aquesta cita, confessa a més que comença a no reconèixer el discurs de la formació, que passa a ocupar l'espai tradicional a l'esquerra el PSOE. "És desoladora la nostra involució", arriba a descriure per després emfatitzar que "la unitat de l'esquerra resta, empíricament", com es va comprovar en aquests comicis, atès que aquesta coalició va perdre un milió de vots respecte als collits per separat. "És possible que al cap de Pablo això sigui el Podemos que volia, que sempre va voler", admet en un altre passatge.





Una altra fita que descriu amb tot va ser el hastag a Twitter '#ÍñigoAsíNo', que va ser compartit per diversos dirigent del partit, quan va criticar el cessament de l'exportaveu a l'Assemblea de Madrid Jose Manuel López.





"Participa tota la direcció afí a Pablo. Ell no, però, com a mínim, consent. Parlo amb ell i ho nega. No hi ha molt a dir-se", disserta Errejón que la motivació d'allò era anar "desgastar-lo emocionalment, sense cap pudor, qualsevol posició que no fos la que ells defensaven ".





"ESPIRAL DESCENDENT DE MERDA"







A partir d'aquí, basant-se en el seu relat, el camí va ser una "espiral descendent de merda" i que s'aixequés amb "arcades" quan es reunia l'Executiva del partit. "Tenia autèntic rebuig físic a anar a la seu", admet.





Després, detalla que va buscar defensar les seves tesis polítiques a Vistalegre, el que va derivar en una altra sèrie de desencontre amb Iglesias i els seus afins. Després de la seva derrota, en què va deixar el càrrec de portaveu de Congrés, i passat uns mesos, descriu que un dels moments on va començar a pensar que no tenia futur en Podemos és quan va haver de participar en la campanya anomenada 'Tramabús', el disseny no compartia al denotar que la formació mostrava així la seva vocació de "partit de resistència".





"EN AQUEST PARTIT NO VAIG A SOBREVIURE"





"Jo li dic a Pablo que potser ho deixo (...). En aquest partit no vaig a sobreviure", condensa el parlamentari admetent que va passar mesos "estranys i tristos" fins que Iglesias li proposa la candidatura de Madrid.





No obstant això i malgrat pactar encapçalar la llista autonòmica, Errejón esgrimeix que la direcció amb prou feines li permetia tenir visibilitat mediàtica i dificultats per confeccionar el seu propi equip, amb el que va començar a pensar que "l'objectiu era enterrar".





"Començo a tenir la sensació que estic ficat en un parany, que el de Madrid és una manera d'anar fent-me desaparèixer sense soroll", destaca per manifestar que el polèmic document que va publicar Carolina Bescansa, quan va difondre per error un document amb una estratègia contra Iglesias, va enrarir més l'ambient malgrat que ell era totalment aliè a aquest escrit.





Davant el conflicte per la confecció de les llistes a la candidatura municipal que ostentaria l'exalcaldessa Manuela Carmena i l'expulsió dels regidors que li eren afins, va ser quan Errejón va concloure que la ruptura era definitiva, el que va derivar després en la gestació de Más Madrid.





"Jo estic fent política a Más Madrid i Más País perquè ens vam atrevir a moure'ns (...). Si no hagués estat així, de no haver-nos escapat d'aquest carreró sense sortida, avui fariem més gran la llista de tants fundadors, portaveus, figures públiques o militants del primer Podemos", esgrimeix per després tancar sobre el seu pas per Podemos: "Quina pena tot".