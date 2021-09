Els ERTO permanents es provaran des de la propera pròrroga

@EP





La nova pròrroga dels ERTO serà una cosa intermèdia entre els expedients de regulació temporal d'ocupació que coneixem i els que el Govern central vol crear i convertir en permanents. A més, un altre requisit serà que les empreses formin els seus treballadors si volen seguir beneficiant-se d'ells.





Així ho han decidit el Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que negocien al costat de CCOO, UGT, CEOE i Cepyme les condicions de la propera fase. Segons avança Elindependiente, aquesta formació l'hauran de dissenyar les pròpies empreses i es finançaran amb un copagament entre les companyies i el Govern central, que serà qui es faci càrrec de la major part de les despeses.





Tot i que encara no està clar que aquest serà el nou model a seguir, sembla ser que està "bastant decidit", segons diuen les fonts del mitjà citat. Malgrat tot, encara han d'aclarir qui ha de formar-se, qui hauran d'impartir els cursos o què durada han de tenir perquè siguin vàlids. El que sí se sap amb prou certesa és que les formacions quedaran vinculades a les exoneracions de quotes a la Seguretat Social.





Per tant, aquests nous ERTO de la pròrroga seran una mena de prova que servirà per veure com funciona el nou model d'ERTO permanent que vol instal·lar el Govern central. El projecte es diu Mecanisme de Sostenibilitat de l'Ocupació (MSE) i s'està negociant com un dels canvis de la reforma laboral de Yolanda Díaz.





Actualment són unes 250.000 persones les que encara segueixen en ERTO, segons les últimes dades fetes públiques pel Ministeri la setmana anterior. D'ells, al voltant de 80.000 empleats estan treballant de manera parcial. El Govern central vol que aquests treballadors es formin perquè tornin al mercat laboral en "les millors condicions".