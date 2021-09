Montserrat Febrero: "La situació del CAP de Corbera és insostenible"

CAP Corbera/ @EP





L’alcaldessa del municipi de Corbera, Montserrat Febrero, després d’esgotar totes les vies possibles per posar-hi una solució, afirma: "La situació del Centre d’Atenció Primària de Corbera de Llobregat és insostenible".





Des de l’inici de la pandèmia, afirma Febrero, "el servei del CAP Corbera ha anat patint problemes de personal que l’estan deixant a uns nivells residuals, amb problemes importants de llistes d’espera".





El CAP té assignats "10 metges per cobrir una població de 19.000 persones (aproximadament) i actualment només es compta amb 4 facultatius en actiu, ja que la resta es troben de baixes laborals, baixes estructurals o torns de descans, que agreugen aquesta situació, que fa massa mesos que s’allarga".





Per tal de tallar amb aquesta dinàmica, l’alcaldessa, Montserrat Febrero, ha realitzat diverses trucades i reunions amb l’Institut Català de la Salut, el CatSalut i altres estaments per tal d’aconseguir que es contracti a més metges per poder solventar aquesta situació i oferir el servei que mereix Corbera de Llobregat. Entre aquestes trucades, cal destacar la conversa amb el propi Conseller de Sanitat, Josep Maria Argimón.





Al llarg d’aquestes reunions, la resposta sempre ha estat que "s’era conscient de la situació i que es treballaria per posar-hi una solució", però el remei no arriba mai.







Arribats a aquest punt, l’equip de govern de Corbera de Llobregat ha decidit fer pública quina és la situació real del Centre d’Atenció Primària per tal de pressionar publicament a la Conselleria i altres organismes públics. Així volen revertir aquesta situació, manifestar el ple suport als treballadors actuals del CAP i retornar a la situació pre-pandèmia, així com fer pressió social i demanar el suport de la ciutadania en aquesta petició.