Detenen un sacerdot que organitzava festes sexuals de 200 persones amb els diners dels feligresos

Foto d'arxiu - Pixabay





Un sacerdot de 40 anys, fins fa uns dies sacerdot d'una església de Prato (Itàlia), ha estat detingut per tràfic de drogues, a més de per altres càrrecs. Entre ells, se l'acusa de presumptament organitzar orgies sexuals amb drogues que finançava amb els diners dels seus feligresos. La policia l'acusa de malversació de fons per suposadament haver-se embutxacat 200 mil euros en ofrenes i diners de la Cúria.





A més, s'enfronta als càrrecs de "lesions molt greus" perquè, segons el fiscal, el sacerdot està infectat amb el VIH i no ho va comunicar a la resta de participants de les festes sexuals.





El sacerdot es troba reclòs en el seu habitatge, ja que des de la seva detenció no pot sortir-ne. Però no és l'únic investigat, sinó que la policia també té en el punt de mira al seu amant i còmplice.





Segons el magistrat, tots dos compraven cocaïna i GBL als Països Baixos gràcies als diners que robaven de la Cúria. Després organitzaven les festes mitjançant les xarxes socials i convocaven a 200 persones d'una mateixa vegada. No obstant això, el sacerdot va declarar a les autoritats, segons els mitjans locals, que normalment participaven entre 20 i 30 persones en les festes.





D'altra banda, va confessar ser conscient de la seva malaltia, però va dir que les relacions sexuals en les festes les mantenia amb protecció. No obstant això, segons mitjans italians, fins a 15 persones ho van desmentir. Per tant, se l'acusa d'haver-los contagiat deliberadament.