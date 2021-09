Quim Simón (ERC-SVH): "Estàvem disposats a tot, i ho esteu venent molt barat"

Quim Simó / @AjSVH







Les aigües estan agitades dins de l'agrupació d'ERC a Sant Vicenç dels Horts, on la renúncia de Quim Simon, cinquè regidor que abandona el seu càrrec en el Ple, ha tornat a treure a la llum els crítics amb l'estratègia republicana, que no agrada a tots.





En el seu comiat Simon ha arribat a afirmar: "Doncs això. Estàvem disposats a tot, i ho esteu venent molt barat", en unes paraules dirigides als seus companys d'ERC, després d'abandonar JuntsxSant Vicenç, l'anomenada marca blanca d'Esquerra en aquest municipi del Baix Llobregat on va néixer el líder republicà, Oriol Junqueras.





CINC REGIDORS DE JxSantVicenç JA HAN RENUNCIAT A L'ACTA





Simon és el cinquè regidor d'un grup municipal de vuit edils, que abandona en aquest mandat la seva acta de regidor, si escau amb crítiques a una suposada traïció al desafiament independentista de 2017.







Durant anys, Sant Vicenç dels Horts va ser un dels pocs feus metropolitans d'ERC sent Junqueras alcalde entre 2011 i 2015, any en què va abandonar el càrrec per centrar-se en el Procés.





Per la seva banda des JuntsxSantVicenç afirmen que les renúncies dels regidors Fran Infante i Quim Simon es deuen a motius laborals i incorporaran al seu equip de regidors a Agustín Cera i Elena Ferreiro per substituir-los.





Una cosa que contrasta amb el tweet del propi regidor que marxa.





I el de la seva cap de llista, Mayte Aymerichm, qui agraeix la feina feta pels regidors que surten i parla de "fer relleus en l'equip per escalar la muntanya amb èxit".









