Un Barça amb mancances visita al Cadis en un partit decisiu per a Koeman

El FC Barcelona viatja a Cadis aquest dijous per enfrontar-se a les 22:00h a un equip que necessita tant com ells una victòria. Els blaugrana no acaben d'arrencar i en els quatre primers partits disputats a La Lliga 2021/22 (el partit contra el Sevilla es va ajornar), ha aconseguit dues victòries i dos empats; l'últim davant el Granada amb un gol d'Araújo en l'últim minut del temps reglamentari.





Són molts els que assenyalen a Koeman com el culpable del mal joc del Barcelona. Així, l'enfrontament al Cadis Club de Futbol a l'Estadi Nuevo Mirandilla serà decisiu per al tècnic holandès. Com esmentàvem unes línies més amunt, els seus pupils no coneixen la derrota en aquesta lliga. No obstant això, tenen moltes dificultats per aconseguir bons resultats: El Granada va estar a punt d'emportar-se la victòria al Camp Nou tot i trobar-se als llocs de descens.





A això se li suma la derrota en l'estrena de la Champions davant el Bayern de Munic, davant els que els blaugrana no van tenir res a fer perquè els alemanys van mostrar una superioritat aclaparadora. Però les crítiques no se centren tant en la derrota, doncs era d'esperar, sinó en la forma en què es va produir. Els aficionats no comprenen que Koeman plantegés un joc defensiu i, per tant, renunciés a crear perill a la porteria contrària.





La imatge del Barça està danyada. No troben el seu joc, no se'ls reconeix. Però Koeman no ho entén i, fart de les crítiques, no va oferir ni tan sols una roda de premsa com de costum: es va limitar a llegir un comunicat, sorprenent a tothom, i va marxar sense respondre als periodistes. Durant el seu discurs va demanar "respecte, paciència i temps", ja que ho considera necessari perquè "els nous talents puguin arribar a ser les noves estrelles mundials en un parell d'anys".





Però pot ser que el temps sigui el que se li està esgotant. Koeman està a la corda fluixa i haurà de demostrar un canvi davant un Cadis, situat en la quinzena posició de la taula, que arriba al partit amb ganes de repetir la victòria que ja van aconseguir davant d'aquest equip la temporada anterior.





Per aconseguir-ho, Cervera compta amb tots els seus homes excepte els lesionats José Mari i Garrido. A més es troben descansats, ja que van ser els qui van obrir la jornada del cap de setmana passat divendres, en què van aconseguir una victòria per 1-2 a Balaídos davant el Celta de Vigo.