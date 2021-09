Els periodistes reclamen la renovació de la direcció de la CCMA

Pixabay





Els comitès d’empresa i consells professionals de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya, els sindicats CCOO, CTTVC, CUT i SPC i el Grup de Periodistes Ramon Barnils han impulsat el manifest Davant l'obligada i urgent renovació de la direcció de la CCMA que presentaran dilluns per tal de reclamar una renovació de la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.





Volen que es faci el més aviat millor i que sigui un procés “que superi les quotes de partit i aposti per uns mitjans independents, veraços i de qualitat”. El manifest esmentat es presentarà el dilluns 27 de setembre al Col·legi de Periodistes de Catalunya, a les 12 del migdia.





El manifest es pot consultar a un web fet per a l'ocasió renovarlaccma.cat i encara s'estan recopilat adhesions. Ara per ara compta ja amb les del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), el Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya (CPAC), la Federació de Productors Audiovisuals, l’Associació d’Actors i Directors Professionals (AADPC), les associacions d’entitats veïnals CONFAVC i FAVB i els comitès d’empresa de Betevé i La Xarxa, entre d’altres.





En el text, que tothom pot llegir, s'afirma que “és un imperatiu legal i moral que el Parlament acompleixi la renovació de la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, així com les direccions dels seus mitjans i d’aquells on té participació, i s’afrontin d’una vegada els reptes i amenaces que suposa la ràpida transformació del sector”.









Segons diuen, hi ha “un gran perill” que el mecanisme legal previst per a la renovació “es desvirtuï i serveixi per, una altra vegada, col·locar persones només amb criteris partidistes, a través d’una negociació de repartiment de cadires entre formacions polítiques”.