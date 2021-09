Silvia Lazausa: "El implant coclear ha estat un alliberament total per a mi, ser sorda és molt cansat"

La setmana del 20 al 26 de setembre se celebra la Setmana Internacional de les Persones Sordes, que finalitza amb el Dia Internacional de la Sordera l'últim diumenge de setembre. Segons l'Informe Mundial de l'Audició de l'OMS d'aquest 2021, s'estima que l'any 2050 hi haurà 700 milions de persones amb problemes greus d'audició.







Des de Catalunyapress hem parlat amb la vicepresidenta de la Federació d'Associacions d'Implantats Coclears d'Espanya (Fundació AICE), Silvia Lazausa, perquè ens expliqui com és viure amb sordesa, com els afecta aquest problema al seu dia a dia, quines són les dificultats que es troben i com ha canviat la societat per facilitar-los la vida.





@ Federació AICE





Pregunta: A què es deuen els seus problemes auditius?

A la meva família materna hi ha un problema genètic en el qual no naixem sords, sinó que quan hi ha un detonant comencem a perdre audició. En el meu cas, vaig anar perdent audició a partir dels 9 mesos, a causa del xarampió i / o medicació rebuda (estreptomicina). Som 5 cosines i totes patim sordesa en major o menor grau. La meva germana va començar a perdre audició a causa de la medicació rebuda per una operació d'apendicitis que es va complicar als 17 anys. Ella porta audiòfons i no té tant grau de pèrdua com jo.





Llavors la seva pèrdua autiditiva va ser progressiva, com li va fer front?

Al ser progressiva la pèrdua, durant la meva infància, fins i tot amb moltes dificultats, vaig anar a l'escola normalment. Va ser a partir de la meva sortida de l'escola, a l'afrontar la meva vida laboral, quan vaig ser conscient realment de que havia de posar remei a aquesta discapacitat per poder entrar en el món laboral i desenvolupar la meva vida amb més recursos. Per això vaig decidir posar-me audiòfons, que van anar renovant-se fins que no em feien l'efecte desitjat i em vaig plantejar l'implant coclear.





Quant de temps va portar audiòfons i quan va passar a l'implant?

Vaig portar audiòfons des dels 15 fins als 56 anys. Actualment i des de fa 9 anys porto un implant coclear i un audiòfon en l'oïda no implantada.







De quina manera li afecta en el dia a dia tenir problemes auditius?

En totes i cadascuna de les meves activitats diàries. La sordesa, al ser "invisible", afecta molts àmbits. L'aïllament que sentim les persones sordes, és per com és de difícil fer entendre als que ens parlen que quan els diem que som sords, no cridin, sinó que vocalitzin normalment. Per això les relacions socials, les laborals, els estudis i les sentimentals són complicades. Amb això vull dir, responent a la pregunta, que afecta en el meu dia a dia en tots i cadascun dels moments. Ser sord és molt cansat per l'esforç que requereix escoltar i no aïllar-te ni frustrar-te.





Has notat evolució en la tecnologia amb el pas dels anys?

Sí, molt. Quan van començar a haver-hi "fax" em va ajudar en la meva faceta laboral a comunicar-me, ja que el telèfon amb audiòfons no podia utilitzar-lo. Després van venir els telèfons mòbils que van ser una benedicció per a ser autònoma socialment parlant. Pel que fa a les tecnologies auditives, els diferents accessoris per a l'accessibilitat són una ajuda extra a l'implant coclear, de manera que l'aïllament social ha desaparegut gràcies a les noves tecnologies.





Creus que hi hauria molta diferència en la teva vida si no existís aquesta tecnologia?





És incomparable la meva vida abans de l'implant coclear a l'actual. No hi ha paraules que descriguin com ha canviat la meva vida en tots els aspectes des de la meva implantació. Ara parlo per telèfon, puc entendre a les persones sense llegir-les els llavis, etc. Ha estat un alliberament total.