Un centenar de persones protesten contra l'ERO del Banc Sabadell davant la seva seu

Un centenar de persones -segons els organitzadors- s'ha concentrat aquest dijous davant de la seu que el Banc Sabadell té a Sabadell (Barcelona), a la plaça Catalunya, per protestar per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) presentat per l'entitat. La concentració ha estat convocada per CCOO, UGT i Intersindical-CSC, entre d'altres sindicats, per rebutjar l'ERO que negocia l'entitat per 1.936 treballadors.





En declaracions als mitjans, el secretari general de CCOO a la companyia, Domènec Sadurní, ha assegurat que la sortida que ha plantejat la companyia "no té en compte als treballadors de 50 i 55 anys". A més, ha lamentat que Banc Sabadell hagi proposat en les negociacions baixes amb indemnització de 18 mensualitats, la meitat del que s'oferia fa unes setmanes en el sector, segons ha dit.





Ha assegurat que uns 1.800 empleats ja es van acollir a la sortida voluntària pactada amb l'entitat a principis de 2021; aquests cal afegir els 1.936 actuals de l'ERO, una xifra que suposa una "afectació d'entre el 30 i 35%" amb el personal en poc més d'un any, ha explicat.





Sadurní ha criticat que el banc hagi tingut beneficis de 220 milions d'euros en un semestre i plantegi aquest ERO: "No hi ha causes organitzatives, ni econòmiques per fer-ho", ha recalcat.





La localitat vallesana és una de les vuit ciutats de tot Espanya en què s'han organitzat accions de protesta, i les manifestacions tornaran a aquest mateix municipi el 30 de setembre.

A més, la primera setmana d'octubre hi ha previstes jornades de vaga.