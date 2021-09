El Pla de Govern de la Generalitat, una carta a Sant Judes Tadeu?

La roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català va ser un monogràfic sobre el Pla de Govern que han elaborat els dos socis de govern i recull "aportacions" de la CUP- era al pacte d'investidura d'Aragonès- i que el president republicà presentarà a les seves senyories al Parlament els pròxims dies.



@EP





Un Pla que arriba, casualment?, en el moment just per diluir les greus discrepàncies internades / externes dels dos socis de govern que s'han fet públiques fa només uns dies quan el president Aragonès desautoritzo la llista presentada per Junts a la taula de negociació en considerar-la que tots els seus components havien de ser membres de govern i que els de Puigdemont, en una ostentació de provocació i marcatge del "territori" no van voler canviar.





Amb aquest Pla que serà a llarg termini- si és que alguna vegada es compleix moltes de les propostes- es vol donar la imatge que no passa res i que les aigües han tornat al seu curs, de moment. El Pla de Govern que han conegut davant els mitjans que la resta de formacions polítiques, serà presentant pel president Aragonès al Parlament de Catalunya, tot i que qui estigui interessat en el mateix pot consultar-ja al web de la Generalitat per conèixer en viu i en directe les més de 1.500 mesures, 300 d'elles, segons la portaveu de Govern, es consideren estratègiques.





Quatre més un són els pilars sobre els quals va girar el gran projecte de legislatura: les transformacions democràtiques, social, verd i feminista. A la qual s'afegiria la cinquena que és la de l'economia del coneixement digital i emprenedora. Incidència especial en les polítiques socials amb ajuts per a l'habitatge de les que pretenen disposar de 5.000 habitatges socials per any. La sanitat, en què fan valdre a les persones i els professionals, pensen consignar 5.000 milions de despesa, en quatre anys, si abans no es trenca el govern.





No ha passat desapercebut, dins de l'aposta mediambiental, l'envit que pot convertir-se en xoc amb les grans empreses de serveis, com pot ser la remunicipalització de l'aigua, la creació d'una companyia elèctrica pública, o la creació d'una banca, model banca Catalana?





Per si no n'hi haguera prou, reclamen el traspàs de la gestió de les infraestructures ferroviàries, portuàries i aeroportuàries. Ho han pactat Sánchez i Aragonès?, les connexions de tren d'alta velocitat entre les quatre capitals de província i entre els tres aeroports, i l'ampliació de l'Aeroport Josep Tarradellas? D'això no se'n parla.





En aquestes 1.500 mesures, no s'han oblidat, com era d'esperar els dos temes estrella que mai abandonen: l'amnistia i el dret d'autodeterminació, que en aquesta ocasió els han camuflat amb el pròleg "d'avançar cap a la resolució democràtica del conflicte polític mitjançant l'impuls del procés de negociació segons els estàndards democràtics internacionals i articulat a través d'una taula de negociació entre els dos governs". I per acontentar la CUP, el Pla recull- la portaveu de Jove no saben quantes- les propostes dels cupaires. Tot i que aquests no estan massa contents i amenaça de no donar suport als pressupostos del 2022 que es començaran a negociar en poques setmanes.





Un Pla de Govern que pot semblar molt idíl·lic, però si s'entra en detalls, i ningú explica d'on treuran els diners per fer-ho realitat, és com escriure una carta a Judes Tadeu - recomanacions tenen- perquè els concedeixin l'esperat miracle.





L'única cosa que sembla estar clar, ho veurem, és que els impostos propis seguiran pujant - ja hi ha 16 - i Catalunya seguirà encapçalant, si no es posa remei, la llista de les comunitats autònomes amb més impost i menys competitiva. Però no es preocupin, perquè aquí hi ha el salvador dels Països Catalans, Carles Puigdemont, amb el seu Consell per la República, les seves eleccions i els seus contactes internacionals que treuran a Catalunya de les urpes del maltractament de l'Estat Espanyol.