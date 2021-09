Hema anuncia que se'n va d'Espanya i que tancarà les botigues de Barcelona i Madrid

@EP





HEMA, cadena detallista holandesa que comercialitza una gran varietat d'articles de decoració, accessoris per a la llar i l'oficina, així com productes d'alimentació, ha anunciat que abandonarà Espanya per centrar-se en els seus mercats clau.





En concret, la multinacional ha avançat la seva intenció de tancar les sis botigues que la companyia té a Madrid i Barcelona al llarg de 2022, segons ha informat en un comunicat. Aquesta decisió s'uneix a l'estratègia ja anunciada per la directora general de HEMA, Saskia Egas Reparaz, amb la qual dirigeix a la signatura cap a països on "és possible aconseguir una posició líder en el mercat i un creixement durador", de manera que també sortirà de Regne Unit.





La directiva ha explicat la decisió de la companyia: "És una pena haver arribat a la conclusió que no podem arribar a una posició líder al mercat. Avaluem tota la nostra cartera de països, amb l'objectiu de concentrar-nos en una limitada quantitat de mercats" .





"D'aquesta manera, en el futur podrem aprofitar millor les oportunitats de creixement. A llarg termini, és millor per HEMA, els empleats i els seus clients", ha assenyalat Saskia Egas Reparaz.

HEMA va desembarcar a Espanya l'abril de 2014 amb la seva primera botiga al madrileny carrer de Fuencarral, per anar ampliant la seva presència al mercat nacional amb més establiments a Madrid com a Barcelona.





La companyia es va fundar a Amsterdam el 1926, any en què es va obrir la seva primera botiga, i pertany al grup inversor Lion Capital des de 1992. Actualment s'ha convertit en una empresa internacional que compta amb més de 800 botigues i més de 19.000 empleats.