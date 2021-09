Shawn Mendes actuarà a Barcelona i Madrid el 2022

@EP





El cantant Shawn Mendes actuarà al maig a Barcelona i Madrid en el marc de la gira 'Wonder: The World Tour 2022', que inclourà 64 dates en grans recintes, ha informat aquest dijous la promotora Doctor Music en un comunicat.





Mendes actuarà i l 14 de maig al Palau Sant Jordi de Barcelona i el 20 de maig al Wizink Center de Madrid, i les entrades es posaran a la venda el 8 d'octubre.





L'anunci de la gira de Mendes segueix a el llançament del seu nou àlbum, 'Wonder', i en la gira per Europa tindrà com a artista convidada a King Princess.