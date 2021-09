Unes 70 persones protesten contra Colau i el tancament de plaça Sant Jaume per la Mercè

@EP





Unes 70 persones es concentren aquest dijous a la tarda als voltants de la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar contra l'alcaldessa, Ada Colau, i del tancament perimetral de la plaça per seguir el pregó de la Mercè de l'activista Custòdia Moreno.





Els manifestants han arribat als voltants de la plaça cap a les 18.20 hores i no han pogut passar del perímetre establert per la Guàrdia Urbana i que, segons el govern municipal, ha estat fixat pel Procicat per controlar l'assistència a la tradicional 'Toc d' inici 'i evitar aglomeracions.





En trobar-se amb les tanques de seguretat i agents de la policia barcelonina, s'han concentrat en carrers veïns, concretament al carrer Ferran i Ciutat i la plaça Sant Miquel.

Porten xiulets, megàfons i criden consignes com 'Fora Colau' i 'Visca Barcelona'.

Els grups municipals de Junts, Cs i PP han retret a Colau que hi hagi "blindat" la plaça per evitar una xiulada durant el pregó, com ja va passar en les festes de Gràcia al mes d'agost.