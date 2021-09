Els Reis visiten la Palma mentre el 'Cumbre Vieja' continua en erupció

@EP





Els Reis han iniciat la seva visita a La Palma reunint-se amb alguns dels evacuats per l'erupció d'el volcà 'Cumbre Vieja' en l'aquarterament d'El Fuerte, a Breña Baja, on queda una mica més d'un centenar de persones que aquest mateix dijous seran reallotjats en complexos turístics de l'illa i en centres sociosanitaris, en el cas de persones amb mobilitat reduïda i dependents.





Felip i Leticia han arribat prop de les 12.00 hores i han tingut ocasió de xerrar amb algunes de les persones que romanen allotjades en aquestes instal·lacions i interessar-se seus casos particulars. Els Reis s'han acostat a alguns d'ells, principalment persones d'edat avançada i amb mobilitat reduïda.





Un d'ells, un ancià, no ha reconegut inicialment a l'monarca, que s'ha retirat un breu moment la mascareta perquè pogués veure que era el Rei i que qui l'acompanyava era la Reina Letizia.





Al costat dels Reis han estat també el president de Govern, Pedro Sánchez, el president de Canàries, Ángel Víctor Torres, el president del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, i el president de Parlament de Canàries, Gustavo Matos, entre d'altres.







Els Reis també han aprofitat la seva visita a l'Aquarterament d' El Fuerte per parlar amb representants dels diferents cossos de seguretat i serveis que estan participant en les tasques d'emergència i evacuació arran de l'erupció de volcà, com l'Exèrcit, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local, així com el Servei Canari de Salut o la Creu Roja, a qui traslladaran el seu agraïment per la tasca que estan realitzant.





Des del aquarterament s'han traslladat a la seu del Cabildo, a la capital, per presidir la reunió diària de el Comitè Director del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d'Emergències per Risc Volcànic (Pevolca). També han mantingut una trobada amb membres del seu Comitè Científic.



Aquí, els han informat sobre l'evolució de l'erupció i els danys ocasionats per la mateixa, així com les diferents mesures que s'estan adoptant per mitigar en la mesura del possible els estralls que està ocasionant la renta. Posteriorment s'han desplaçat a el lloc de comandament avançat de tot l'operatiu d'emergència, situat a El Paso i més a prop de la zona d'erupció.