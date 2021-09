La pregonera de la Mercè: "el sí que es pot no s'ha de quedar en un eslògan"

@EP





La pregonera de la Mercè, Custòdia Moreno Rivero, ha demanat als polítics que negociïn fugint de l'insult i la ciutadania que "participi" i els fiscalitzi per aconseguir que el "sí es pot" no es quedi en un "eslògan". Activista, feminista i líder veïnal, molt implicada per exemple en la desaparició de l'últim barri de barraques de Carmel, Moreno ha exhibit dues facetes ben diferenciades en el pregó, una més nostàlgica, en la qual va recordar la seva arribada a Barcelona a finals dels anys 40 des d'Andalusia i una més activista i bel·ligerant, en què va demanar "estar alerta" davant els discursos de l'extrema dreta o lamentar que "cinquanta anys després" el dret a l'habitatge "segueix sent un greu problema".







Moreno ha defensat aquest dijous el seu pregó de la Mercè de Barcelona, que ha pronunciat en la seva major part en castellà, com va defensar "el dret de Catalunya a fer servir la seva llengua i a mantenir els seus signes d'identitat".







Tot i que ha iniciat el seu discurs en català, Moreno ha continuat en castellà en parlar sobre la seva vida personal perquè és la seva llengua materna i perquè "a diferència d'altres" és en la intimitat on menys fa servir el català. "A l'hora de parlar de sentiments, lògicament m'expresso millor en la meva llengua. Perquè sé la importància que té el poder expressar-te en la teva llengua", ha argumentat.





A més, ha assenyalat que els seus "primeres bufetades polítiques" les va rebre defensant el dret de Catalunya a fer servir la seva llengua i mantenir la seva identitat. En l'inici del seu discurs, Moreno ha recordat a "totes les dones de món que no tenen veu ni drets" i en les dones dels barris que han col·laborat i col·laboren a engrandir la ciutat, en les seves paraules.