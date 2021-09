Demostren que l'ús d'immunoteràpia millora la supervivència en pacients amb un tipus de càncer de pulmó

@Valld'Hebron











Un estudi del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) ha demostrat que l'ús d'un anticòs monoclonal (atezolizumab) millora la supervivència lliure de malaltia en pacients de càncer de pulmó ressecat en estadi II-IIIA, PD-L1 positiu després de la cirurgia i quimioteràpia adjuvant.





Els resultats d'aquest assaig clínic de fase III es va avançar en part al juny durant el congrés de la Societat Americana d'Oncologia i ara s'ofereixen noves dades ampliades al congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica. Aquestes dades s'han ampliat a 1.280 pacients, relatives al temps de recaiguda i els llocs de recidiva, que corroboren la seva utilitat en el context d'aquest càncer de pulmó.





La cap del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del VHIO i cap de la Unitat de Càncer Toràcic i de Cap i Coll del Servei d'Oncologia del centre hospitalari, la doctora Enriqueta Felip, ha explicat que és la primera vegada que un assaig en fase III demostra que l'ús d'immunoteràpia després de la quimioteràpia adjuvant pot oferir una opció de tractament prometedora que estengui la supervivència lliure de malaltia en aquests pacients. Ha afegit que això podria comportar un canvi en la pràctica clínica i una millora clínicament significativa per a aquests pacients.













En les noves dades, s'ha pogut veure que en el grup de pacients amb tumors que expressen PD-L1 hi havia un 29% de recidives, davant del 44,7% del grup control. També es va observar que la supervivència lliure de malaltia millorava. Aquesta va ser del 74,6% després de dos anys davant del 61% del grup control. El major benefici amb atezolizumab s'ha observat en el grup de pacients amb tumors que expressen PDL-1 en menys d'un 50%.





Els investigadors han assegurat que els resultats obren la porta a poder desenvolupar tractaments més eficaços per a pacients amb aquest tipus de càncer en fases més primerenques.

Per últim, on no s'han observat diferències significatives ha estat en els llocs de recidiva. Aquests eren en un 47% dels casos el pulmó i en un 11% en el sistema nerviós central.