Puigdemont podrà demanar mesures cautelars a la justícia europea per evitar l'extradició

Tribunal de Justícia de la Unió Europea @ep





L'expresident de Catalunya Carles Puigdemont, detingut aquest dijous a l'illa italiana de Sardenya com a conseqüència de l'euroordre emesa contra ell pel Tribunal Suprem, podrà sol·licitar de nou mesures cautelars al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per intentar recuperar la seva immunitat com eurodiputat i aturar la seva extradició a Espanya.





Puigdemont va recórrer el maig passat a la Justícia europea la decisió de Parlament europeu de suspendre la seva protecció parlamentària perquè pogués ser jutjat a Espanya i el Tribunal europeu està encara examinant el recurs, encara que al juliol li va negar les mesures cautelars que va sol·licitar per recuperar la immunitat parlamentària mentre es resolia el cas.





El Tribunal amb seu a Luxemburg, però, va avisar a l'acte amb el qual va negar les cautelars que aquesta decisió es limitava a les mesures temporals i que Puigdemont podria interposar una nova demanda si el perjudici al·legat -la seva detenció durant un viatge com eurodiputat- - resultés prou probable. El tribunal va esmentar en concret el cas que fossin detinguts o es portés a terme alguna actuació dirigida a lliurar-los a les autoritats espanyoles.