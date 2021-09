Pilar Rahola / @EP









El PSC ha fet un requeriment a la Taula de Parlament per conèixer el sou de Pilar Rahola a TV3. La diputada socialista Beatriz Silva ha elevat aquesta qüestió a la Mesa de la Cambra catalana després que el 11 de maig passat sol·licités a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) conèixer el seu sou.





La CCMA va assegurar haver transmès aquesta petició a Mediapro, la productora de l'empresari Jaume Roures que està darrere de 'Preguntes Freqüents', programa on Rahola intervé cada dissabte a la nit i, en la majoria de les ocasions, sense una altra veu que doni la replica als seus arguments. En aquell moment es va donar 10 dies per respondre, però es van esgotar fa més de quatre mesos sense que el grup socialista hagi rebut una resposta.





La tertuliana també compta amb una secció pròpia al programa 'Tot és Mou', que en aquest cas és de producció interna de TV3, però tampoc ha transcendit el seu salari.





Aquest 'misteri' sobre els emoluments de Rahola, a més, va en contra de el decret 8/2021 de la Generalitat sobre transparència i dret a la informació de l'ens públic.





Que Rahola exhibeixi uns plantejaments més afins a Puigdemont i Junts per Catalunya desperta recels a PSC, però també a ERC, comuns o la CUP.







El PSC és un dels partits que més ha posat el focus sobre TV3. Però el malestar per algunes de les aparicions de Rahola a TV3 es van reflectir també en una campanya a Change.org per recollir signatures contra la seva presència. La iniciativa, però, no va aconseguir les rúbriques necessàries. Aquesta campanya es va promoure des de l'entorn d'En Comú Podem després que la tertuliana critiqués l'acord en matèria fiscal d'ERC i comuns per als Pressupostos de 2020.