A totes les aventures empresarials de Gerard Piqué se li uneix l'exitosa inversió que va realitzar a finals de l'any 2020 a l'empresa de cromos virtuals NFT Sorare. Piqué va desembarcar al desembre de 2020 en el seu consell d'administració una plataforma concebuda com un marketplace on els usuaris poden col·leccionar, buscar i intercanviar targetes digitals oficials per tres milions d'euros, aportats per ell mateix i pel fons Cassius Family de l'exvicepresident de Coca cua Emmanuel Seuge.





En aquells moments, l'empresa era gairebé desconeguda i comptava amb 55.000 usuaris. Dos mesos després de la seva entrada, Piqué va convèncer al seu llavors company de vestuari, Antoine Griezmann, que va invertir en una de les rondes de finançament de Sorare, que en total va recaptar 40 milions d'euros, segons va explicar Expansión. I el preu dels cromos es començava a disparar. Pel crom de Kylian Mbappé dels usuaris arribaven a pagar fins a 50.000 euros.





El passat 1 de setembre, l'empresa dóna un nou salt amb el seu acord amb Laliga perquè tots els seus equips estiguessin presents a la plataforma. En aquest moment, el crom de Mbappé es revaloritza fins als 350.000 euros, compta Vanity Fair.





Després d'entrar en escena, Masayoshi Són, el segon home més ric del Japó, que accedia a Sorare amb tot el poder de SoftBank l'última ronda de finançament va pujar fins als 580 milions d'euros. L'empresa en què Piqué va invertir val avui uns 3.600 milions d'euros. Un bon olfacte inversor el de l'jugador de Barça.