Un hotel Hotusa / @EP





El 2020 Hotusa va ser un dels grups que va haver de sol·licitar al setembre l'auxili de l'Estat per garantir la seva viabilitat després de 40 anys de beneficis. Un any i mig després de l'inici de la pandèmia, rebrà una pilota d'oxigen de 241 milions que es canalitzarà a través d'un préstec participatiu de 190 milions i un altre ordinari de 51 milions. Amb això tractarà de compensar l'enfonsament de el 76% de la facturació que ha suposat la crisi sanitària per a la companyia que dirigeix l'empresari gallec Amancio López Seijas.





Una vegada que es compleixin els tràmits administratius i el Consell de Ministres doni llum verda a l'operació, Hotusa serà la primera cadena hotelera a rebre els diners de el Fons de Suport a la Solvència d'Empreses Estratègiques que gestiona el SEPI.





La companyia fundada el 1977 exerceix la seva activitat en més de 130 mercats. En total, compta amb una cartera de 219 hotels, dels quals el 67% està a Espanya. Més de 100 els gestiona a través de les signatura Eurostars i altres 70 a través d'Exe. En 2019, comptava amb 4.085 treballadors en plantilla. Des d'aquest estiu, té ja la pràctica totalitat dels seus establiments en actiu.





Des que el Govern va posar en marxa el fons fa un any, l'organisme públic dependent de el Ministeri d'Hisenda només ha concedit un grapat de rescats: Air Europa (475 milions), Duro Felguera (120 milions), Ávoris (320 milions), plus ultra (53 milions) i Tubos Reunidos (112.800.000). Fins ara, només s'han fet servir 1.347 milions d'euros dels 10.000 milions amb què està dotat el mecanisme.