400 persones tallen la Diagonal per protestar contra la detenció de Puigdemont

Unes 400 persones han tallat des de les 9h d'aquest divendres l'avinguda Diagonal de Barcelona, a l'alçada del carrer Aribau, per protestar contra la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Sardenya (Itàlia).





Tot això després que l'ANC convoqués als ciutadans a protestar aquest divendres davant el consolat italià de la capital catalana, una concentració en la qual els manifestants, alguns amb estelades, coregen lemes com 'Independència', 'Vergonya' i ' Puigdemont, el nostre president 'i' 1-O, no oblit ni perdó '.





A la concentració hi han assistit membres dels tres partits independentistes, i per part de Junts han acudit el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró; la presidenta de Parlament, Laura Borràs; el conseller d'Economia, Jaume Giró; el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i l'exconseller i vicepresident de Junts, Jordi Turull, que ha estat rebut amb aplaudiments per part dels presents.





Des d'ERC, ha assistit la vicepresidenta primera de Parlament, Alba Vergés; la diputada al Parlament Jenn Díaz; la senadora i vicesecretària general d'Acció Política, Sara Bailac; el vicesecretari general de Comunicació i Estratègia, Oriol Lladó, i el president de la federació regional de Barcelona, Gerard Gómez .

















I per part de la CUP, en la protesta hi ha els diputats al Parlament Dolors Sabater i Carles Riera, entre d'altres membres dels anticapitalistes.