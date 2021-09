La Policia deixa sense sou i feina a l'exxòfer de Bárcenas

La Policia Nacional ha deixat sense feina i sou a Sergio Rius, el que va ser xofer de l'extresorer de l'PP Luis Bárcenas, i dos agents implicats en l'operatiu 'Kitchen' que investiga l'Audiència Nacional, el comissari Andrés Gómez Gros i l'inspector en cap José Ángel Fuentes Gago, han informat a Europa Press fonts policials.



La decisió d'apartar-se dels seus llocs, avançada per 'El Confidencial', inclou a aquests tres policies que van figurar entre els compareixents en la comissió d'investigació pel 'cas Kitchen' oberta al Congrés dels Diputats.



Sergio Rius, que va entrar en la Policia Nacional després de prestar els seus serveis com xofer a la família de Bárcenas, va guardar silenci davant les reiterades preguntes dels diputats. "S'està investigant i hi ha una part molt important encara sota secret, em vaig a acollir al meu dret a no contestar", va dir.



Assenyalat per altres comissaris com la persona captada per la presumpta trama corrupta per les vigilàncies sobre la família de l'extresorer de PP, Sergio Rius va aguantar més d'una hora de preguntes sobre la seva relació amb el comissari José Manuel Villarejo i el seu "pas de porter de l'prostíbul "a xofer de Francisco Granados i Luis Bárcenas," i d'aquí a la policia ", tot i que li van recordar que va tenir una de les pitjors notes de l'examen d'accés. Tot això, amb contínues advertències que corria el risc de passar a la història com un "xivato".



Excàrrec DE CONFIANÇA DE COSPEDAL

El comissari Andrés Gómez Gros va evitar contestar les preguntes sobre la seva implicació en la trama 'Kitchen' així com de la seva relació amb l'exdirigent de l'PP María Dolores de Cospedal o la cúpula de l'Ministeri de l'Interior per, segons ha dit al Congrés, no perjudicar seva estratègia de defensa a l'Audiència Nacional.



Gómez Gros, que va ser càrrec de confiança de Cospedal en l'etapa d'aquesta com a presidenta de Castella-la Manxa, ha estat assenyalat per altres comandaments com la persona que va captar a Sergio Rius, el xofer de Bárcenas.



José Ángel Fuentes Gago estava destinat a la Direcció Adjunta Operativa (DAO) de la Policia Nacional quan es va produir el presumpte cas d'espionatge a Bárcenas, sent ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz.



L'inspector en cap de la Policia va assegurar al Congrés que no va tenir cap relació ni va saber res en relació amb aquest operatiu per sostreure informació sensible a l'extresorer de PP. A més, ha lamentat que "ningú li fes cas" sobre la necessitat d'investigar la filtració d'un informe sobre el patrimoni de l'comissari jubilat José Manuel Villarejo, la detenció el 2017 va precipitar la investigació que va portar a el 'cas Kitchen'.