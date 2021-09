L'advocat de Puigdemont pensa que serà alliberat en qüestió de dies

L'expresident de Catalunya Carles Puigdemont pensa que serà alliberat en els propers dies pel que fa intervinguin les autoritats judicials italianes perquè l'ordre de detenció per la qual va ser interceptat no és "executable", segons ha afirmat el seu advocat Gonzalo Boye aquest divendres.



En declaracions a la cadena SER, recollides per Europa Press, Boye ha assenyalat que el Tribunal General de la Unió Europea va ser informat per Espanya de que l'ordre no era executable i per tant van aixecar les mesures cautelars. Així, ha indicat que el tribunal els va indicar que si es produïa una situació "de risc" els tornarien a indicar que tornessin a demanar aquestes mesures cautelars de protecció a Puigdemont, cosa que faran en aquest moment, segons ha apuntat l'advocat.



"Espanya va informar d'una cosa a l'Tribunal General que sembla ser que no era certa o que el Tribunal Suprem no es va donar per assabentat", ha afirmat.



Per Boye, la detenció s'ha produït perquè aquesta ordre aquesta encara "en el sistema" però, al seu parer, això no vol dir que sigui aplicable per cap autoritat judicial europea. A més, ha indicat que a Itàlia de moment només ha intervingut la Policia, però així que intervinguin, "en qüestió de dies" les autoritats judicials italianes es produirà l'alliberament de Puigdemont.



"El Tribunal Suprem porta molt temps sense entendre que hi ha un espai únic europeu", ha afirmat Boye a l'defensar que l'ordre de detenció està suspesa en tota la Unió Europea i no solament a Bèlgica com sosté el Suprem. "Jo recomano llegir la resolució de 30 de juliol de 21 de tribunal general que és certísima, només el que no vulgui entendre-la no l'entén", ha afegit.