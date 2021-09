L'eurodiputat d'el PP Javier Zarzalejos ha afirmat aquest divendres que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pot ser lliurat a Espanya perquè no compta amb immunitat com a eurodiputat "malgrat el que digui el seu advocat", Gonzalo Boye, que aquest divendres ha afirmat que Puigdemont serà posat en llibertat en els pròxims dies perquè l'ordre de detenció en virtut de la qual se'l va detenir està "suspesa".





Puigdemont va ser detingut aquest dijous a Sardenya per les autoritats italianes per l'ordre de recerca i captura de l'Tribunal Suprem.





En declaracions a COPE, recollides per Europa Press, Zarzalejos ha recordat que el Tribunal de Justícia de la UE va revocar el passat 30 de juliol la mesura cautelar que tornava provisionalment la immunitat a Puigdemont dient que no pot ser detingut únicament en els trajectes "entre Brussel·les i Estrasburg "per acudir a les sessions de Parlament Europeu.





D'aquesta manera, segons el parer de l'PP, la justícia italiana podria "perfectament" procedir amb el lliurament de Puigdemont, tot i la qüestió prejudicial plantejada per la justícia espanyola sobre les euroordres davant el Tribunal de Justícia de la UE, ja que "no vincula "a el jutge italià. Per Zarzalejos aquesta qüestió prejudicial es va plantejar per una qüestió de dret intern belga.





Així, ha indicat que és "perfectament d'acord" amb el dret europeu que el tribunal d'Itàlia s'apliqui el procediment de lliurament de Puigdemont a Espanya i s'ha mostrat confiat que no es repeteixi la decisió presa pel tribunal de justícia de Schleswig-Holstein (Alemanya) en 2018, de no lliurar a Puigdemont pels delictes pels quals és perseguit.





SITUACIÓ DIFERENT DE QUAN VA SER DETINGUT A ALEMANYA



Per Zarzalejos, Alemanya va actuar d'aquesta manera perquè en aquell moment la investigació sumarial a Espanya era "molt incipient" mentre que ara la situació és "completament diferent" i hi ha una sentència de Tribunal Suprem que declara "fets provats" i per tant la qüestió de fons està "molt més clara".





Per tant, ha sostingut que Espanya "té dret" a al·legar que Puigdemont no té ja immunitat parlamentària, que l'ordre de detenció segueix activa, i que la qüestió prejudicial no vincula els tribunals italians.





Finalment, l'eurodiputat ha opinat que aquesta detenció és "un record" per no oblidar el "atemptat gravíssim" contra la Constitució "que al seu parer va suposar la" sedició "d'octubre de 2017 mentre Puigdemont era president i que hi ha persones que encara no han vist depurada la seva responsabilitat davant els tribunals i que "han de comparèixer" davant seu.