Tornaran les execucions i amputacions a l'Afganistan

Un dels fundadors dels talibans i principal executor de la seva dura interpretació de la llei islàmica quan van governar per última vegada a l'Afganistan va dir que el moviment de línia dura tornarà a portar a terme execucions i amputacions de mans, encara que potser no en públic.





"Tots ens van criticar pels càstigs a l'estadi, però mai hem dit res sobre les seves lleis i els seus càstigs", va dir Turabi, parlant a Kabul. "Ningú ens dirà quines haurien de ser les nostres lleis. Seguirem l'Islam i farem les nostres lleis sobre l'Alcorà ".







Turabi, que ara té poc més de 60 anys, va ser ministre de Justícia i cap de l'anomenat Ministeri de Propagació de la Virtut i Prevenció de l'Vici (en realitat, la policia religiosa) durant el govern anterior dels talibans. En aquest moment, el món va denunciar els càstigs dels talibans, que van tenir lloc a l'estadi esportiu de Kabul o en els terrenys de l'enorme mesquita d'Eid Gah, a la qual sovint assisteixen centenars d'homes afganesos.





Les execucions dels assassins condemnats solien ser d'un sol tret al cap, realitzat per la família de la víctima, que tenia l'opció d'acceptar "diners de sang" i permetre que el culpable visqués. Per als lladres condemnats, el càstig era l'amputació d'una mà. Als condemnats per robatori a la carretera, se'ls va amputar una mà i un peu.





"Tallar les mans és molt necessari per a la seguretat", ha dit, i ha assegurat que tenia un efecte dissuasori. Va dir que el Gabinet estava estudiant si aplicar càstigs en públic i "desenvoluparà una política".







Sota el nou govern talibà, està a càrrec de les presons. Es troba entre diversos líders talibans, inclosos membres de l'gabinet interí compost exclusivament per homes, que figuren en la llista de sancions de les Nacions Unides.







Durant l'anterior règim talibà, va ser un dels executors més ferotges i intransigents de el grup. Quan els talibans van prendre el poder el 1996, un dels seus primers actes va ser cridar-li a una periodista, exigir-li que abandonés una habitació d'homes, i després donar-li una bufetada poderosa a un home que es va oposar.





Turabi era conegut per arrencar cintes de música dels cotxes i penjar centenars de metres de cassets destruïts en arbres i rètols. Va exigir que els homes usessin turbants en totes les oficines governamentals i els seus sequaços colpejaven rutinàriament als homes les barbes havien estat retallades. Els esports estaven prohibits i la legió de executors de Turabi obligava els homes a anar a la mesquita per pregar cinc vegades a el dia.





Va dir que ara els talibans permetrien la televisió, els telèfons mòbils, les fotos i els vídeos "perquè aquesta és la necessitat de la gent i ens ho prenem seriosament". Va suggerir que els talibans veien els mitjans de comunicació com una forma de difondre el seu missatge. "Ara sabem que en lloc d'arribar a només centenars, podem arribar a milions", va dir. Va afegir que si els càstigs es fan públics, llavors les persones poden gravar vídeos o fer fotos per difondre l'efecte dissuasori.