Puigdemont queda lliure sense mesures cautelars però haurà de tornar a Sardenya el 4 d'octubre

Puigdemont a la seva sortida de la presó de Cerdenya/ @EP





L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha quedat lliure aquest divendres sense mesures cautelars, segons ha anunciat la presidenta de Parlament, Laura Borràs.



























En una anotació en el seu compte de Twitter ha assegurat: "El molt honorable president Carles Puigdemont queda lliure sense mesures cautelars!"





El Tribunal sard que ha de decidir sobre el lliurament de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a les autoritats espanyoles ha fixat la primera vista per al pròxim 4 d'octubre i ha deixat al polític independentista en llibertat sense mesures cautelars, per la qual cosa manté la llibertat per a viatjar fora d'Itàlia.





"No hi ha cap mesura cautelar. Pot viatjar on vulgui", segons l'advocat italià que assisteix a Puigdemont a Sardenya des que va ser detingut el dijous, Agostino Falles.





L'advocat a Itàlia de Puigdemont, Agostinangelo Marras, ha dit que el jutge de Sàsser no ha demanat mesures cautelars de cap tipus, "el que podria portar a la posada en llibertat durant el dia". No obstant això, el lletrat ha puntualitzat que aquesta és només la primera fase. Més endavant la cort, tres jutges, han de valorar si hi ha les condicions perquè l'expresident sigui extradit a Espanya o no. De moment es quedarà a Sardenya, fins que acabi el procés. Seran temps "estrets" durant "algunes setmanes", ha pronosticat Marras.







LES PRIMERES PARAULES DE PUIGDEMONT



L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat aquest divendres que "Espanya mai perd l'oportunitat de fer el ridícul" després de sortir de la presó de Bancari, en Sàsser, a l'illa de Sardenya (Itàlia), menys d'un dia després d'haver estat detingut quan arribava a l'Aeroport de L'Alguer.



"Sempre hem pensat que (la detenció) podia passar, però sabíem també com pot acabar, perquè la decisió del Tribunal General de la UE és claríssima, i avui s'ha vist. Espanya mai perd l'oportunitat de fer el ridícul", ha sostingut poc després de sortir de la presó, envoltat de multitud de persones, entre les quals la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina.



Després de destacar que té "experiència" en aquesta mena de casos, ha reiterat que està bé --en resposta a com es troba--, i ha elogiat la professionalitat i el tracte dispensat per la policia i la guàrdia penitenciària italiana.



Després de recórrer uns metres a peu, finalment l'expresident i també líder de Junts ha pujat a un cotxe i s'ha anat, mentre que concentrats en el lloc cridaven 'Independència'.



En un tuit recollit per Europa Press, Borràs ha explicat que el president del Parlament sard i el president de Sardenya han entrat a la presó abans de la sortida de Puigdemont.





DESPRÉS DE LA LLIBERTAT QUE PANSA?











Puigdemont ha comparegut des de la presó de màxima seguretat de Bancali, prop de Sàsser, per mitjans telemàtics. Les autoritats italianes hauran de resoldre ara si l'ordre d'extradició s'adequa o no al que va dir el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) de Luxemburg. Fins llavors Puigdemont serà lliure, però només en territori italià.





La situació de l'expresident es dirimeix ara en dos fronts judicials, segons ha explicat el seu advocat a Espanya i coordinador de la seva defensa, el penalista Gonzalo Boye en una roda de premsa. A Itàlia, on després d'haver decidit sobre la detenció s'aborda l'extradició, i també al Tribunal General de la Unió Europea, on els seus lletrats tenen previst presentar una sol·licitud de mesures cautelaríssimes perquè se li torni a atorgar la immunitat com a eurodiputat, tal i com es contemplava en la resolució de el passat mes de juliol que el va privar de la mateixa. Llavors es va adduir que se li retirava perquè no hi havia perill que fos detingut a la Unió Europea. Per això, Boye considera que la justícia espanyola "va enganyar a l'europea, que no té fixat cap termini per pronunciar-se sobre les noves cautelaríssimes i tenen previst plantar cara sobretot a les instàncies europees, més que buscar que Itàlia denegui l'extradició per sedició com ja va succeir a Alemanya el 2018.





Serà el tribunal de Sàsser qui prendrà la decisió, ja que a Itàlia no existeix l'Audiència Nacional. Tampoc existeix el delicte de sedició com a tal, però coneixedors de l'assumpte indiquen que podria coincidir amb un delicte que podria ser semblant, el de subversió de l'ordre democràtic, aplicat a terroristes contra un estat estranger, una institució o un organisme internacional.