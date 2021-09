Llarena envia a el Tribunal d'Apel·lació de Sàsser l'ordre de detenció de Puigdemont que està en vigor

El jutge Pablo Llarena / @EP





El jutge instructor de la causa de l'procés independentista al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha remès aquest divendres a Tribunal d'Apel·lació de Sàsser l'ordre de detenció europea (OEDE) que pesa contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.







Després que a Llarena li hagi estat comunicada la detenció de l'expresident a Sardenya (Itàlia) a través d'SIRENE, l'instructor ha enviat un ofici a representant d'Espanya a Eurojust, José de la Mata, perquè remeti a l'tribunal italià tant aquesta OEDE que va ser lliurada el 14 d'octubre de 2019 contra l'expresident català, com la qüestió prejudicial plantejada al seu dia davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.





En l'ofici, s'indica que aquesta ordre de detenció està "actualment en vigor", i indica que s'adjunta aquesta ordre de detenció i entrega per a la seva remissió a l'tribunal italià. "Per la seva comunicació a mateix Tribunal, li participo que el procediment judicial de què deriva l'euroordre està actiu i pendent de la captura dels processats en situació de rebel·lia", afegeix.





Afegeix Llarena en aquesta breu missiva que acompanya la OEDE de la Qüestió Prejudicial plantejada en el seu dia davant el TJUE i "la tramitació no modifica la situació en què es troba actualment el procediment, sense perjudici que hagi de acomodar-se en el seu dia a la interpretació que de el dret europeu, i sobre les estrictes qüestions suscitades, realitzi el TJUE ".





Apunta que ha sol·licitat la traducció a l'italià de la OEDE i estima que podrà ser remesa el proper dia 27 de setembre, un cop la rebi. També avança que facilitaran la qüestió prejudicial en italià, i afegeix que remetran tota la documentació sigui precisa.





Puigdemont va ser detingut aquest dijous a l'aeroport de l'Alguer, a Sardenya, per les autoritats italianes per la OEDE de el Tribunal Suprem (TS). Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, va explicar llavors que acudia a aquesta ciutat com a eurodiputat, i que la detenció es produïa "en funció de l'euroordre de 14 d'octubre de 2019 que, per imperatiu legal - segons estableix l'Estatut d'el TJUE-- , es troba suspesa ".